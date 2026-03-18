Estudiantes podrán acceder gratis a educación y con pasajes incluidos: así podrán aplicar

En un movimiento histórico para combatir la deserción académica y fomentar el desarrollo regional, la Gobernación de Cundinamarca ha consolidado su ambicioso programa de educación superior, permitiendo que miles de jóvenes del departamento accedan a la universidad con costo cero y, por primera vez, con apoyos económicos que cubren incluso sus desplazamientos diarios.

Bajo la estrategia "Cundinamarca Más Profesional", la administración departamental busca eliminar las barreras económicas que tradicionalmente han impedido que los bachilleres de los 116 municipios continúen su formación.

El programa no solo se limita a pagar el valor de la matrícula, sino que aborda el problema de raíz mediante un esquema de beneficios integrales que incluye sostenimiento y transporte.

Así podrán acceder a educación gratuita y con pasajes incluidos

A diferencia de los modelos de financiación convencionales que terminan convirtiéndose en una carga financiera para las familias, este modelo opera bajo la figura de crédito condonable. Esto significa que los estudiantes no deben devolver el dinero invertido en su educación, siempre y cuando cumplan con requisitos básicos como la graduación y la prestación de una pasantía social que retribuya sus conocimientos al departamento.

El fondo cubre hasta el 100% de la matrícula en instituciones de educación superior públicas aliadas, y otorga subsidios significativos para quienes opten por universidades privadas en convenio. En la cohorte más reciente de 2026, el departamento destinó una inversión superior a los 30.000 millones de pesos para garantizar estos cupos.

Uno de los componentes más innovadores es el subsidio de transporte y sostenimiento. Conscientes de que muchos estudiantes deben viajar largas distancias desde las zonas rurales hacia centros urbanos como Bogotá, Facatativá o Girardot, la Gobernación otorga apoyos que pueden llegar hasta 1 Salario Mínimo Mensual (SMMLV) por semestre.

Este apoyo varía según la distancia entre el municipio de residencia y la institución educativa, asegurando que vivir lejos de la capital no sea una sentencia de exclusión académica.

Requisitos para acceder a ello

Para ser beneficiario de esta "revolución educativa", los aspirantes deben cumplir con criterios de mérito y territorialidad: