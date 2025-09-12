El mercado de arrendamientos de vivienda urbana en Colombia se prepara para un nuevo ajuste de precios en el año 2026, siguiendo la normativa legal que lo ata directamente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.

Con la cifra de inflación anual confirmada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el mes de noviembre de 2025, la cual se ubicó en un 5,30%, el panorama para los inquilinos y arrendadores comienza a definirse, apuntando a un incremento más moderado en comparación con los años anteriores de alta inflación.

Según la Ley 820 de 2003 sobre arrendamiento de vivienda urbana, el incremento máximo que puede aplicarse al canon de arriendo no puede superar el 100% de la variación del IPC del año calendario anterior.

Si bien el dato oficial del IPC de cierre de 2025 se publicará en enero de 2026, la cifra de 5,30% anual de noviembre de 2025, difundida por el DANE, es un indicador fuerte y casi definitivo de lo que será el ajuste. Analistas y gremios estiman que el IPC total del año cerrará muy cerca de ese porcentaje.

Arriendos en 2026 en Colombia tendrían subida de precio gracias a esta cifra: tome nota

Esto significa que, para los contratos que se renueven o se prorroguen a partir de 2026, el aumento máximo permitido será, tentativamente, de 5,30%.

El ajuste es obligatorio para el arrendador, pero su aplicación solo se puede realizar una vez que el contrato cumpla doce meses de ejecución bajo el mismo precio.

No todos los contratos se ajustarán el 1 de enero de 2026; la fecha de aumento está ligada al mes de la firma o última prórroga del contrato.

Así se calcula el aumento del arriendo para 2026

$1.000.000 + $53.000 (5,30%) : Quedaría en $1.053.000 para 2026

$1.500.000 + $79.500 (5,30%) : Quedaría en $1.579.500 en 2026.

$2.000.000 + $106.000 (5,30%) : Quedaría en $2.106.000 en 2026.

Es fundamental destacar que esta regulación del IPC aplica exclusivamente para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana.

La ley permite que los arriendos de inmuebles con fines comerciales, como oficinas, bodegas o locales, se rijan por lo que las partes hayan acordado libremente en el contrato o, en su defecto, por el Código de Comercio. Esto otorga una mayor flexibilidad en la negociación para el sector empresarial.