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SENA lanza más de 30.000 vacantes en Colombia con salarios de hasta $8 millones: aplique así

El SENA abrió más de 30.000 vacantes en Colombia con salarios de hasta $8 millones. Así puede registrarse gratis y postularse a las ofertas disponibles.

SENA lanza más de 30.000 vacantes en Colombia con salarios de hasta $8 millones: aplique así
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

abril 30 de 2026
01:40 p. m.
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El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció una nueva convocatoria laboral que abre la puerta a miles de colombianos que buscan empleo.

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A través de la Agencia Pública de Empleo, la entidad dispone de más de 30.000 vacantes en todo el país, con oportunidades que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y directivas.

La oferta se concentra principalmente en ciudades como Bogotá, que lidera con más de 9.000 vacantes, seguida por regiones como Valle del Cauca, Antioquia y Meta. Esta amplia disponibilidad refleja la dinámica del mercado laboral y el interés de las empresas por encontrar talento en diferentes sectores.

Vacantes con salarios de hasta $8 millones

Uno de los aspectos que más llama la atención es la diversidad salarial. Las ofertas varían según el nivel de formación y experiencia. Para cargos operativos o auxiliares, los ingresos oscilan entre $1.300.000 y $1.800.000, mientras que perfiles técnicos y tecnológicos pueden acceder a sueldos entre $2.000.000 y $3.500.000.

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En el caso de profesionales e instructores, los salarios se ubican entre $3.600.000 y $5.500.000. Sin embargo, los cargos especializados o directivos pueden superar los $8.000.000, dependiendo de la empresa y la responsabilidad del puesto.

Además, la convocatoria incluye opciones de trabajo presencial, remoto, teletrabajo e híbrido, facilitando que los aspirantes encuentren una alternativa acorde a sus necesidades.

Así puede postularse a las ofertas del SENA

El proceso para aplicar es completamente gratuito y se realiza en línea. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la Agencia Pública de Empleo del SENA, donde podrán registrar su hoja de vida con los soportes requeridos.

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Una vez creado el perfil, el sistema permite buscar vacantes por ciudad, área o nivel de experiencia, y aplicar directamente. También es posible hacer seguimiento a las postulaciones desde el módulo “Mis Postulaciones”.

“Esta convocatoria está abierta tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad laboral”, destaca la entidad, que además ofrece talleres gratuitos para mejorar la hoja de vida y prepararse para entrevistas.

Con estas oportunidades, el SENA refuerza su apuesta por conectar a los colombianos con el mercado laboral.

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