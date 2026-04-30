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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 30 de abril

Super Astro Sol hoy jueves 30 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 30 de abril
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
01:54 p. m.
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El sorteo del Super Astro Sol vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Colombia este jueves 30 de abril de 2026. Como es habitual, el resultado combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, fórmula que lo convierte en uno de los juegos de azar más populares del país.

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Cada tarde, los apostadores están pendientes de conocer si la suerte estuvo de su lado, ya que este juego entrega premios importantes a quienes acierten tanto el número como el signo en el orden exacto.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 30 de abril: número ganador

El resultado del sorteo de este jueves 30 de abril de 2026 ya fue revelado y estos son los datos oficiales:

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  • Número ganador: X X X X
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que también existen premios parciales para quienes aciertan las últimas cifras del número, lo que aumenta las posibilidades de ganar dentro de esta modalidad de chance.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol y qué debe tener en cuenta?

El Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia que consiste en elegir una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, junto con uno de los doce signos del zodiaco.

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Los sorteos se realizan de lunes a sábado en horas de la tarde, y los resultados se conocen poco después de finalizar la transmisión oficial.

Para reclamar cualquier premio, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, y verificar siempre los resultados en canales oficiales o puntos autorizados.

Este juego se ha consolidado como uno de los favoritos entre los colombianos debido a su dinámica sencilla y la posibilidad de ganar diariamente. Además, permite diferentes niveles de acierto, lo que mantiene la expectativa en cada sorteo.

Así, una vez más, el Super Astro Sol deja nuevos ganadores y mantiene viva la ilusión de quienes participan a diario buscando cambiar su suerte.

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