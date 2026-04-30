ATENCIÓN | Instalan seis cilindros cargados con explosivos en la vía Panamericana
La carga de los explosivos es similar a la que ocasionó el atentado en Cajibío.
Noticias RCN
abril 30 de 2026
02:22 p. m.
02:22 p. m.
Noticias RCN pudo establecer que los seis cilindros que fueron instalados en la vía Panamericana, a la altura de Piendamó; están cargados con 600 kilos de explosivos.
Es decir, cada cilindro tiene 100 kilos, similar a la que se utilizó días atrás en el trágico atentado en el túnel de Cajibío.
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