Precio de la gasolina en Colombia: ¿cómo ahorrar combustible en empresas de transporte y carga?

Sin embargo, la inteligencia artificial y el monitoreo en tiempo real logran reducir el consumo hasta un 10 % y proteger la rentabilidad operativa.

El impacto del precio de la gasolina en el transporte de carga

Para nadie es un secreto que el costo de operación logística en Colombia se ha encarecido drásticamente. Las recientes alzas en el precio del combustible, que incluyen un incremento de $375 por galón en abril, sumado a los $90 promedio reportados a inicios de 2026, mantienen en alerta al sector.

Según cifras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el acumulado del alza ronda el 74 % desde el año 2022. Esta realidad ha forzado a las empresas de carga a buscar de manera urgente soluciones de optimización. Hoy, la viabilidad financiera de las flotas ya no depende del valor del galón (un factor externo incontrolable), sino de la capacidad administrativa para mitigar su consumo interno. Datos de la ANDI confirman la magnitud del problema: el combustible representa hoy entre el 35 % y el 45 % de los costos totales de operación logística.

Sensores y control en tiempo real: el fin de las fugas de combustible

Ante este panorama desafiante, la tecnología se ha convertido en el principal aliado de los transportadores. El uso de ecosistemas digitales que transforman el hardware de los camiones en datos operativos en tiempo real está marcando la diferencia.

Una de las herramientas más efectivas son los sensores de combustible integrados directamente al tanque. Este sistema mapea el nivel de gasolina de forma constante, lo que permite detectar extracciones no autorizadas (robos) o fugas mecánicas de manera inmediata. Además, garantiza una trazabilidad absoluta de cada abastecimiento por vehículo.

¿Cuánto cuesta dejar el motor encendido?

El impacto del ralentí Un gasto silencioso que muchas empresas ignoran es el tiempo que un motor permanece encendido sin que el camión esté en movimiento, conocido como ralentí. Según expertos, esta práctica puede desperdiciar hasta 5 litros de gasolina por hora.

Al visibilizar esta fuga de recursos mediante plataformas de monitoreo, las empresas logísticas pueden establecer políticas claras de apagado. Emitir alertas directas a los conductores en tiempo real elimina este despilfarro y mejora significativamente el rendimiento por kilómetro recorrido.

Cámaras con IA para mejorar los hábitos de conducción en las vías

De acuerdo con Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ZONAR (empresa desarrolladora de estos ecosistemas tecnológicos), la visibilidad total sobre el comportamiento del conductor es vital. "Se estima que hasta el 40 % del gasto en gasolina depende directamente de los hábitos de manejo", explica el directivo.

Para solucionar esto, el sector está implementando cámaras con inteligencia artificial y visión computarizada. Esta tecnología procesa variables como aceleraciones bruscas, frenadas en seco, excesos de velocidad y distracciones al volante. Corregir estos patrones agresivos mejora la eficiencia térmica del motor, permitiendo que el vehículo opere en sus rangos de mayor rendimiento y ahorrando millones de pesos mensuales en flotas de larga distancia.

Rentabilidad en el sector logístico ante el aumento del galón

Con la implementación de este ecosistema tecnológico integral, las organizaciones logísticas en Colombia están logrando pasar de un modelo reactivo a generar escenarios de control predictivo sobre el gasto de gasolina.

Estas reducciones de consumo, que superan el 10 % mensual, permiten que las empresas de carga retomen el control operativo y mitiguen el impacto de un galón que hoy supera la barrera de los $15.000, salvaguardando así la rentabilidad de un sector clave para la economía del país.