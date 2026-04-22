Ministro de Hacienda cuestiona alza de tasas de interés y anuncia regreso a la junta del Banco de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, protagonizó un intenso debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, en medio de las tensiones por las recientes decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés. Ávila anunció que volverá a la junta directiva del Emisor y pidió abrir un espacio de reflexión frente a las medidas adoptadas.

RELACIONADO Exministro de Trabajo explicó qué dice la ley sobre un aumento de salario mínimo a mitad de año

“El gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la junta directiva, pero también es necesario que conozcamos (…) si existe la disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, señaló el ministro.

Críticas al impacto económico y contexto internacional

Ávila calificó la decisión de subir las tasas como “exorbitante” y advirtió que tendrá “altos impactos en la situación económica nacional”.

RELACIONADO Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep

En su intervención, también hizo referencia a las tensiones globales: “Estamos viviendo una guerra arancelaria. Pero a eso se agrega una guerra genocida que es Palestina (…) Luego la guerra se expande a Irán, cierra el estrecho de Ormuz, el petróleo pasa por encima de US100 y eso impacta a todas las economías del mundo”.

El ministro recordó que “la meta de 3% solamente se ha cumplido en momentos de recesión económica”, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. Además, subrayó que el Gobierno evalúa los efectos del alza de tasas sobre el crecimiento económico.

Villar defiende la política monetaria

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió las decisiones del Emisor al asegurar que “cuando hay presiones inflacionarias, se tiene que apretar la política monetaria”. Explicó que en 2025 la inflación interrumpió su tendencia decreciente y se mantuvo en niveles elevados, por encima de la meta de 3%.

“La inflación interrumpió la tendencia que traía y se mantuvo en niveles elevados, por encima de niveles de 3%”, afirmó Villar. Según el gerente, en diciembre de 2025 la inflación total se situó en 5,1% y la básica en 5,9%, cifras muy superiores a las esperadas. Añadió que este resultado se dio en un entorno de demanda interna creciente, lo que amplió el déficit externo.