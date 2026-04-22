CANAL RCN
Economía

Ministro de Hacienda cuestiona alza de tasas de interés y anuncia regreso a la junta del Banco de la República

Ávila anunció que volverá a la junta directiva y pidió abrir un espacio de reflexión frente a las medidas adoptadas.

Foto: Congreso de la República

Noticias RCN

abril 22 de 2026
02:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, protagonizó un intenso debate de control político en la Comisión Tercera del Senado, en medio de las tensiones por las recientes decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés. Ávila anunció que volverá a la junta directiva del Emisor y pidió abrir un espacio de reflexión frente a las medidas adoptadas.

Exministro de Trabajo explicó qué dice la ley sobre un aumento de salario mínimo a mitad de año
RELACIONADO

Exministro de Trabajo explicó qué dice la ley sobre un aumento de salario mínimo a mitad de año

“El gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la junta directiva, pero también es necesario que conozcamos (…) si existe la disposición o no de reflexionar en el marco de las diferentes opiniones que se han presentado”, señaló el ministro.

Críticas al impacto económico y contexto internacional

Ávila calificó la decisión de subir las tasas como “exorbitante” y advirtió que tendrá “altos impactos en la situación económica nacional”.

Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep
RELACIONADO

Presidente Petro explicó medidas del Gobierno tras incremento de tasa de interés del Banrep

En su intervención, también hizo referencia a las tensiones globales: “Estamos viviendo una guerra arancelaria. Pero a eso se agrega una guerra genocida que es Palestina (…) Luego la guerra se expande a Irán, cierra el estrecho de Ormuz, el petróleo pasa por encima de US100 y eso impacta a todas las economías del mundo”.

El ministro recordó que “la meta de 3% solamente se ha cumplido en momentos de recesión económica”, como ocurrió durante la pandemia de covid-19. Además, subrayó que el Gobierno evalúa los efectos del alza de tasas sobre el crecimiento económico.

Suben tasas al 11,25%: esta es la razón detrás de la polémica decisión del Banco de la República
RELACIONADO

Suben tasas al 11,25%: esta es la razón detrás de la polémica decisión del Banco de la República

Villar defiende la política monetaria

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió las decisiones del Emisor al asegurar que “cuando hay presiones inflacionarias, se tiene que apretar la política monetaria”. Explicó que en 2025 la inflación interrumpió su tendencia decreciente y se mantuvo en niveles elevados, por encima de la meta de 3%.

“La inflación interrumpió la tendencia que traía y se mantuvo en niveles elevados, por encima de niveles de 3%”, afirmó Villar. Según el gerente, en diciembre de 2025 la inflación total se situó en 5,1% y la básica en 5,9%, cifras muy superiores a las esperadas. Añadió que este resultado se dio en un entorno de demanda interna creciente, lo que amplió el déficit externo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 22 de abril de 2026

Educación

Reconocido colegio apuesta para que más del 50 % de sus graduados ingresen a universidades extranjeras

Salario mínimo

Exministro de Trabajo explicó qué dice la ley sobre un aumento de salario mínimo a mitad de año

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz se roba el cariño de los niños del Bayern Múnich tras el título: video

Luis Díaz emociona a hinchas pequeños del Bayern Múnich con humildad y goles.

Barranquilla

Así cayeron los asesinos del optómetra que fue atacado tras robarlo en un partido de su hijo en Barranquilla

Las autoridades detuvieron a tres personas en operativos simultáneos en Barranquilla, Soledad y Cartagena luego de tres meses de investigación por el crimen.

Canal RCN

RCN rechaza documento falso que sugiere orden de eliminaciones en La Casa de los Famosos

Enfermedades

Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?

Venezuela

Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro