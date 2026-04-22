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Amnistía Internacional alerta sobre crisis humanitaria y asesinatos de defensores en Colombia

El informe señala que, pese a los esfuerzos institucionales, el país continúa sumando víctimas.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
06:09 p. m.
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Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2025, y advirtió que Colombia enfrenta dos crisis graves: una humanitaria derivada de los múltiples conflictos armados y otra vinculada al asesinato sistemático de defensores de derechos humanos.

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Camilo Vargas Betancourt, encargado de campañas para Colombia en la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que “Colombia sigue viviendo dos crisis principalmente que son bastante preocupantes. Una crisis humanitaria generada por lo que normalmente se ha llamado en Colombia el conflicto armado, pero que hoy en día sería más bien los conflictos armados”.

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Crisis humanitaria y nuevas víctimas

El informe señala que, pese a los esfuerzos institucionales, el país continúa sumando víctimas. “Un país que ya tiene a millones de sus habitantes reconocidos oficialmente como víctimas de la violencia y del conflicto armado, pues en 2025 generó cientos de miles de nuevas víctimas”, indicó Vargas.

La Fundación Ideas para la Paz ha identificado al menos 14 zonas en conflicto, cada una con dinámicas distintas entre grupos armados y fuerzas estatales, lo que refleja la complejidad del panorama.

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Defensores en riesgo y cifras alarmantes

El capítulo sobre defensores de derechos humanos revela que Colombia sigue siendo el país con mayor número de asesinatos contra estas personas. Vargas subrayó que “eso es un récord escandaloso. Esto debería ser inaceptable y debería haber una conversación muy seria en Colombia sobre cómo detener esta otra crisis”.

Según cifras del programa Somos Defensores, en 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes sociales y defensores, lo que equivale a un promedio de tres homicidios por semana. “El año 2025 es uno de los peores años en los últimos cuatro años”, añadió.

Reclutamiento de menores y paz total

El informe también denuncia el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos armados. Aunque las cifras muestran una leve reducción frente a 2024, Vargas advirtió que “cuando hablamos de que el 2025 tuvo menos casos de reclutamiento que el 2024, no significa que se está solucionando el problema… significa que tuvimos aún más menores reclutados”.

Sobre la política de “paz total” del Gobierno, Amnistía Internacional cuestionó la falta de centralidad de las víctimas en las negociaciones.

“Lo que vemos en el contexto actual es que hay unas conversaciones en las que las comunidades sienten que las víctimas no están en el centro”, señaló Vargas, recordando que el proceso de paz con las Farc sí había creado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

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