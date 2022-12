Atención: el precio de la gasolina y el Acpm podría tener mayores aumentos para el 2023

La semana anterior empezó a regir en el país el último incremento de la gasolina de este año, en el marco de la estabilización del precio del combustible en Colombia para contrarrestar el déficit fiscal que se generó durante la pandemia por el covid-19, cuando el gobierno del entonces presidente Iván Duque, decidió no incrementar el valor de la gasolina y subsidiar este aumento para sostener la dinámica económica del país fuertemente golpeada por los confinamientos.

El viceministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara confirmó la intención desde la Cartera de aumentar los incrementos del combustible para el próximo año, no solo de la gasolina sino modificar también el precio del Acpm, hasta ahora no incluído en dichas alzas para no ejercer mayores presiones a la inflación.

La propuesta sobre el nuevo ritmo de los incrementos mensuales aún está en estudio, mientras para este año fue de $200 pesos desde octubre hasta diciembre, para el 2023 debido a la preocupación del Gobierno Nacional por el saldo del Fondo Nacional de Estabilización de Precios del Combustible, un subsidio que según el viceministro le quita al gobierno margen para atender las distintas demandas sociales, el incremento mensual podría ser mayor.

“Se tendrá que definir la senda de ajuste del próximo año teniendo en consideración elementos del contexto macroeconómico, por ejemplo, cómo va cediendo la inflación y con una línea marcada por el presidente de la República, de tener unos ajustes más importantes en el caso de la gasolina y tener un ajuste más gradual en el Acpm”, afirmó el viceministro.

Además, de acuerdo con su declaración el gobierno está estudiando el ajuste debido a los efectos que pueden generar mayor alza de los precios del transporte de los alimentos y de movilidad del país.

Sobre el aumento del salario mínimo

El gobierno reconoce que los ajustes del salario mínimo se traducen en incrementos de otros precios que se ajustan con la remuneración mensual legal, en ese sentido minHacienda busca una desindexación de aquellos factores externos que no sean necesarios

“Las expectativas para el 2023 es tener una inflación cercana al 7% y tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde se espera que la Reserva Federal reduzca su política de alza de interés y, por lo tanto, el Banco de la República de Colombia siga la tendencia”, afirmó Guevara.

Dicha desvinculación de los precios los liderará cada Cartera para identificar las medidas que podrán ser desindexadas del incremento del salario mínimo en búsqueda de aliviar los incrementos financieros de los colombianos.