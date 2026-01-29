Tarifa de taxis subirá en Bogotá: así quedará la carrera mínima y otros servicios

La Secretaría Distrital de Movilidad ha presentado el borrador del decreto que define el nuevo esquema tarifario para el servicio de transporte público individual (taxi) en la capital colombiana.

Tras un riguroso análisis de la canasta de costos del sector —marcada por el incremento en los precios de combustibles, seguros y repuestos—, la administración distrital estableció los valores que regirán durante el año 2026.

El valor de la unidad que representa el cobro en cada 100 metros será de 159 pesos. El banderazo o arranque que representa 28 unidades tendrá un valor de $4.500.

Esto valdrá la carrera mínima en Bogotá

El ajuste, que busca equilibrar el bolsillo de los ciudadanos con la sostenibilidad económica de los conductores, sitúa la carrera mínima en $8.000.

Este incremento de $600 respecto al año anterior es el punto de lanza de una actualización que también modifica el valor de la unidad de taxímetro y los recargos por servicios especiales.

Para los vehículos que operan bajo el sistema tradicional de unidades, la estructura de cobro queda definida de la siguiente manera:

Valor de la unidad (cada 100 metros): $159.

Banderazo o arranque: $4.500 (equivalente a 28 unidades).

Carrera mínima: $8.000 (equivalente a 50 unidades).

Recargo nocturno, dominical o festivo: $3.800 (aplica de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.).

Recargo al Aeropuerto El Dorado / Puente Aéreo: $8.000.

Servicio puerta a puerta: $1.500.

Una de las novedades consolidadas para este 2026 es la diferenciación para los taxis que operan a través de plataformas tecnológicas y aquellos que cuentan con el denominado "Factor de Calidad".

Estos vehículos, que suelen ser modelos más recientes o con mejores prestaciones de seguridad, tienen una tarifa ligeramente superior:

Banderazo (App): $4.600.

Carrera mínima (App): Entre $8.100 y $8.300.

Valor por kilómetro: $1.625 (básico) o $1.654 (con factor de calidad).

Este ajuste tarifario coincide con el incremento en otros modos de transporte, como el SITP, cuya tarifa se situó en $3.550 a principios de enero, reflejando una tendencia de ajuste generalizada en la movilidad bogotana ante el contexto inflacionario del país.