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Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 9 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia durante este 9 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 09 de 2026
02:34 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, según el Banco de la República, abrió en la mañana de este 9 de junio de 2026 en 3.580,500 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la nueva jornada, decreció constantemente y cerró a la baja sobre la 1:00 de la tarde.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de junio de 2026

En su página web oficial, el Banco de la República informó que el precio de cierre del dólar durante este 9 de junio fue de 3.569,700 pesos.

Eso significa que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo una disminución de 10,8 pesos.

Además, la entidad bancaria también aclaró que la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.581,447 pesos.

En medio de ese escenario, las casas de cambio han fijado las siguientes tarifas para comprar y vender dólares en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.690 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En los últimos seis días, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de los 3.600 pesos.

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Los cambios registrados son los siguientes:

  • Jueves 4 de junio de 2026: 3.572,85 pesos.
  • Viernes 5 de junio de 2026: 3.565,32 pesos.
  • Sábado 6 de junio de 2026: 3.588,09 pesos.
  • Domingo 7 de junio de 2026: 3.588,09 pesos.
  • Lunes 8 de junio de 2026: 3.588,09 pesos.
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