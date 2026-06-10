Precio del dólar hoy en Colombia sigue cayendo y alcanza nuevo mínimo este 10 de junio

El dólar continúa mostrando una tendencia descendente en Colombia. Durante la jornada de este miércoles 10 de junio de 2026, la moneda estadounidense abrió en $3.575, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.581,46.

RELACIONADO Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 9 de junio de 2026

La apertura representó una caída de $6,46 frente a la TRM vigente, reflejando el comportamiento estable que ha venido mostrando la divisa en las últimas semanas. En los primeros movimientos de la jornada se registraron tres transacciones por un valor total de US$750.000, con un precio mínimo de $3.574,99 y un máximo de $3.575.

Aunque la diferencia es reducida, el comportamiento del mercado mantiene la expectativa entre importadores, exportadores, viajeros y personas que realizan operaciones en dólares.

Así quedó la TRM para este 10 de junio

De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado para este miércoles quedó establecida en $3.581,46 por dólar.

Frente al día anterior, la divisa registró una disminución de $6,63, equivalente a un descenso del 0,18 %. Sin embargo, al compararla con el mismo día de la semana pasada, el dólar muestra un leve aumento de 0,55 %, es decir, $19,46 más.

Los datos también evidencian una reducción significativa en periodos más amplios, pues frente al mismo día del mes anterior, la moneda estadounidense cayó un 4,42 %, mientras que desde el inicio de 2026 acumula una baja del 4,67 %.

La divisa acumula una fuerte caída frente a 2025

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente al año pasado. Comparado con el 10 de junio de 2025, el dólar ha disminuido un 13,46 %, lo que representa una reducción de $557,07.

Esta tendencia ha beneficiado especialmente a quienes realizan compras internacionales, pagan servicios en moneda extranjera o planean viajes al exterior.