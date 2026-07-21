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Cambio llamativo en el precio del dólar en el cierre de hoy 21 de julio de 2026: así se cotizó

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 21 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 21 de 2026
02:49 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con lo reportado por el Banco de la República, abrió este 21 de julio de 2026 en 3.250,00 pesos.

Además, la divisa siguió bajando a lo largo de la jornada y, finalmente, a la 1:00 de la tarde de este martes, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 21 de julio de 2026

El Banco de la República informó que el dólar cerró este 21 de julio en Colombia en 3.221,000 pesos.

Eso indica que, con respecto al precio de apertura, hubo una disminución de 29 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.238,232 pesos.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar en los últimos días?

En las jornadas más recientes, la TRM se ha mantenido por debajo de los 3.300 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Miércoles 15 de julio de 2026: 3.252,11 pesos.
  • Jueves 16 de julio de 2026: 3.233,91 pesos.
  • Viernes 17 de julio de 2026: 3.221,41 pesos.
  • Sábado 18 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.
  • Domingo 19 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.
  • Lunes 20 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.
  • Martes 21 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia?

A raíz del precio de apertura y cierre, las casas de cambio, en promedio, están cobrando las siguientes tarifas:

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  • Bogotá: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.430 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.380 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.540 pesos para que los vendan.
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