Lina Tejeiro, participante de MasterChef Celebrity 2026, causó furor en redes tras revelar si será o no madre soltera

La modelo, actriz y empresaria Lina Tejeiro sorprendió, en meses pasados, a sus fanáticos luego de revelar su estado de embarazo que se rumoró por varias semanas.

Pese a que se desconoce información certera sobre la posible pareja sentimental de la mujer, quien en ningún momento hizo público su presunto romance, varios internautas han indagado sobre el la identidad del padre de su primer hijo.

RELACIONADO El jugador de la Selección España que se dedica a rescatar perritos de las calles

Lina Tejeiro habló sobre su maternidad

En horas recientes la actriz rompió el silencio ante uno de los más recurrentes cuestionamientos por parte de sus fanáticos, quienes se encuentran interesados por conocer información sobre su embarazo y el padre de su hijo.

Pero una de las preguntas fue directamente relacionada al proceso de acompañamiento por parte de su posible pareja sentimental que, hasta el momento, es desconocido por los usuarios.

“Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo. Mi mamá está que no cabe de la dicha, están muy presentes mis hermanos, mis tíos, mi primas, mis papás (...) amor de sobra y también compañía afortunadamente”, aseguró la mujer.

Así mismo, Tejeiro habló sobre la decisión que tomará de revelar o no el rostro de su hijo al ser una figura mediática bastante expuesta en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, manifestó que todavía no se encuentra segura ya que dentro de sus principales objetivos se encuentra el bienestar de su primer bebé.

“Todavía me hago esa pregunta. A veces digo que sí lo voy a mostrar y otras digo que no quiero exponerlo tan chiquito a un montón de críticas de gente que tiene envidia en su corazón. Igual sé que es más el cariño que va a recibir por parte de todas ustedes, pero hay gente malintencionada (...) de hecho he dejado de exponer mucho en redes a mi familia, a mis mascotas. Casi siempre esa exposición la usan para mal”, añadió.

Cabe recalcar que la actriz no ha hecho pública ninguna relación tras su ruptura mediática con el cantante Juan Duque. Sin embargo, en internet se ha especulado que la mujer habría sostenido una relación con un empresario reconocido dentro de la industria musical.

RELACIONADO El discutido mensaje de Shakira durante la celebración de la Selección España en Madrid

Lina Tejeiro participará en MasterChef Celebrity

Por otro lado, hay gran emoción por el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 en donde 24 celebridades se enfrentarán en la que promete ser la edición más exigente de todas.

Por esto, la participación de Lina Tejeiro ya ha generado amplias expectativas entre sus seguidores, quienes se encuentran haciendo sus respectivas apuestas por el rendimiento de la actriz en el reality de cocina más famoso de Colombia.

MasterChef Celebrity se estrenará este martes 21 de julio a las 9:00 p.m., por la señal principal del Canal RCN y su ecosistema digital.