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Hallaron muerto a un niño de 13 años que había caído al río Cauca mientras jugaba

Permaneció desaparecido desde el pasado 18 de julio, cuando cayó al río en medio de un intento por limpiarse el barro.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
02:39 p. m.
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En las últimas horas se conoció que fue encontrado sin vida el cuerpo de un niño de 13 años que había caído al río Cauca el pasado 18 de julio, mientras se encontraba jugando junto a otros dos menores.

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Desde el momento de la emergencia, organismos de socorro y las autoridades concentraron las labores de búsqueda en distintos puntos del afluente, teniendo en cuenta que el menor había sido arrastrado por la corriente.

¿Cómo ocurrió la caída del menor al río Cauca?

De acuerdo con el relato entregado por los otros dos menores que se encontraban con la víctima, los tres estaban jugando cuando el niño de 13 años cayó al río.

Según esta versión, el menor habría intentado limpiarse el barro que tenía después del juego. Fue en ese momento cuando terminó cayendo al afluente.

Los otros dos niños intentaron ayudarlo y rescatarlo, pero no lograron sacarlo del agua.

Después de ese momento comenzó la búsqueda del menor, que permaneció desaparecido desde el 18 de julio.

¿Dónde se concentraron las labores de búsqueda?

Desde que se conoció la emergencia, los organismos encargados de la atención de este tipo de situaciones activaron las labores para intentar localizar al niño.

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La búsqueda se concentró en un recorrido de más de 22 kilómetros del río Cauca, teniendo en cuenta las condiciones del afluente y la posibilidad de que la corriente hubiera desplazado al menor.

Tras varias horas de labores y recorridos por diferentes puntos del río, el cuerpo del niño fue encontrado sin vida durante las últimas horas.

El hallazgo puso fin a la búsqueda que se había iniciado desde el momento en que se reportó la caída del menor.

¿Qué dijo la Alcaldía de Cali sobre la muerte del niño?

Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, lamentó el fallecimiento del menor y aseguró que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo permaneció activo durante las labores de búsqueda.

Desde la Alcaldía de Santiago de Cali, en cabeza de nuestro mandatario, el alcalde Alejandro Eder, lamentamos el fallecimiento del joven que era buscado en inmediaciones del río Cauca, para lo cual el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se encontró activo en todo momento realizando las labores de búsqueda.

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La administración distrital también expresó sus condolencias a los familiares del niño de 13 años, tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares del joven.

Tras este caso, desde la Alcaldía de Cali hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar las precauciones y evitar ingresar a cuerpos de agua que puedan representar un riesgo para la vida.

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