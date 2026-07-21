Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 21 de julio

El Super Astro Sol volvió a entregar una nueva oportunidad para los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre de lunes a sábado, miles de personas estuvieron pendientes del sorteo para conocer la combinación ganadora y verificar si resultaron favorecidas.

Este lunes 21 de julio se realizó una nueva edición del juego, que mantiene su dinámica de cuatro cifras y un signo zodiacal. A continuación, consulte el resultado oficial correspondiente a la jornada de hoy.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 21 de julio: número ganador

El Super Astro Sol realizó su sorteo de este lunes 21 de julio de 2026 y dejó una nueva combinación para los apostadores del país.

La combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX

Signo: XXXX

Recuerde que para reclamar un premio es indispensable que el número y el signo zodiacal coincidan con la apuesta realizada. Dependiendo del nivel de acierto, el plan de premios contempla diferentes categorías de pago.

¿Cómo consultar si ganó en el Super Astro Sol?

Una vez finaliza el sorteo, los jugadores pueden revisar el resultado publicado por los canales oficiales y comparar la combinación con su tiquete. Es importante verificar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, ya que ambos hacen parte del resultado oficial.

En caso de resultar ganador, el premio podrá reclamarse siguiendo las condiciones establecidas por el operador del juego y presentando el tiquete original en buen estado. También se recomienda consultar los plazos de reclamación y los puntos autorizados para el pago de premios.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares del país y realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Cada edición genera una combinación única de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que permite identificar fácilmente el resultado correspondiente a cada fecha.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.