CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 21 de julio

Super Astro Sol hoy: revise el resultado del último sorteo del 21 de julio de 2026, conozca el número ganador y el astro que salió favorecido.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 21 de julio
Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
01:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol volvió a entregar una nueva oportunidad para los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Como ocurre de lunes a sábado, miles de personas estuvieron pendientes del sorteo para conocer la combinación ganadora y verificar si resultaron favorecidas.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor

Este lunes 21 de julio se realizó una nueva edición del juego, que mantiene su dinámica de cuatro cifras y un signo zodiacal. A continuación, consulte el resultado oficial correspondiente a la jornada de hoy.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 21 de julio: número ganador

El Super Astro Sol realizó su sorteo de este lunes 21 de julio de 2026 y dejó una nueva combinación para los apostadores del país.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de julio de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de julio de 2026: último sorteo

La combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX
  • Signo: XXXX

Recuerde que para reclamar un premio es indispensable que el número y el signo zodiacal coincidan con la apuesta realizada. Dependiendo del nivel de acierto, el plan de premios contempla diferentes categorías de pago.

¿Cómo consultar si ganó en el Super Astro Sol?

Una vez finaliza el sorteo, los jugadores pueden revisar el resultado publicado por los canales oficiales y comparar la combinación con su tiquete. Es importante verificar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal, ya que ambos hacen parte del resultado oficial.

En caso de resultar ganador, el premio podrá reclamarse siguiendo las condiciones establecidas por el operador del juego y presentando el tiquete original en buen estado. También se recomienda consultar los plazos de reclamación y los puntos autorizados para el pago de premios.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de julio de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de julio de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares del país y realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Cada edición genera una combinación única de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que permite identificar fácilmente el resultado correspondiente a cada fecha.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar sigue en niveles bajos: así abrió en Colombia hoy, 21 de julio

Emprendimiento

Lo primero que le piden empresarios y emprendedores al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Ofertas de empleo

Alcaldía de Bogotá anuncia feria de empleo para migrantes: conozca las vacantes

Otras Noticias

Congreso de la República

Nicolás Barguil responde a quienes lo vinculan con el Gobierno: "Mi candidatura salió de los acuerdos"

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes afirmó que su prioridad será garantizar el debate para todas las bancadas durante la próxima legislatura.

EPS

Grupo Keralty responde a acusaciones del gobierno Petro tras ser tildado de "genocida"

La compañía aseguró a través de un comunicado que las palabras del presidente Petro son “profundamente injustas con miles de profesionales de la salud".

Tour de Francia

Evenepoel ganó la contrarreloj y sacudió la clasificación general del Tour de Francia: así quedó Egan Bernal

Nicaragua

Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua y EE. UU. responde con condena

Animales

El jugador de la Selección España que se dedica a rescatar perritos de las calles