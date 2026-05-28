Precio del dólar hoy, 28 de mayo, cayó y tocó mínimo de las últimas semanas en Colombia

El precio del dólar en Colombiavolvió a registrar una caída este jueves 28 de mayo de 2026 y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas. La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.623, cifra que representó una baja de $8,57 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.631,57.

Durante los primeros movimientos de la jornada se realizaron dos transacciones por un valor total de $750.000. Además, el comportamiento del dólar se mantuvo relativamente estable en las primeras horas, con un mínimo de $3.622 y un máximo de $3.625.

Precio del dólar hoy en Colombia, 28 de mayo

La cotización del dólar para este jueves mostró un descenso de $12,9 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,35 %. Con este comportamiento, la moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro semanas, algo que no ocurría desde el pasado 30 de abril de 2026.

Aunque en el último mes la divisa ha tenido leves incrementos, el balance general del año sigue mostrando una tendencia a la baja. Desde enero, el dólar ha caído más de $125 frente al peso colombiano.

Los analistas siguen atentos al comportamiento internacional de la moneda estadounidense y a factores como las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y el movimiento de los mercados emergentes, variables que siguen impactando directamente el valor del dólar en Colombia.

Así se ha movido el dólar frente a otros periodos

El comportamiento del dólar también deja varias cifras clave frente a diferentes periodos de comparación. Frente al mismo día de la semana pasada, la divisa cayó $98,92, lo que representa una disminución del 2,65 %.

En comparación con el mismo día del año anterior, el dólar registra una caída de $496,58, equivalente al 12,03 %. Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, la moneda tuvo un leve incremento del 1,07 %, es decir, unos $38,4.

Por ahora, el mercado cambiario colombiano sigue mostrando estabilidad, mientras inversionistas y empresarios permanecen atentos a los próximos movimientos económicos internacionales.