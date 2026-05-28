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Precio del dólar hoy, 28 de mayo, cayó y tocó mínimo de las últimas semanas en Colombia

Conozca el precio del dólar hoy en Colombia, la TRM oficial para este 28 de mayo de 2026 y cómo se mueve la divisa tras registrar su nivel más bajo en varias semanas.

Precio del dólar hoy, 28 de mayo, cayó y tocó mínimo de las últimas semanas en Colombia
Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
08:29 a. m.
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El precio del dólar en Colombiavolvió a registrar una caída este jueves 28 de mayo de 2026 y alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas semanas. La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.623, cifra que representó una baja de $8,57 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.631,57.

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Durante los primeros movimientos de la jornada se realizaron dos transacciones por un valor total de $750.000. Además, el comportamiento del dólar se mantuvo relativamente estable en las primeras horas, con un mínimo de $3.622 y un máximo de $3.625.

Precio del dólar hoy en Colombia, 28 de mayo

La cotización del dólar para este jueves mostró un descenso de $12,9 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,35 %. Con este comportamiento, la moneda estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro semanas, algo que no ocurría desde el pasado 30 de abril de 2026.

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Aunque en el último mes la divisa ha tenido leves incrementos, el balance general del año sigue mostrando una tendencia a la baja. Desde enero, el dólar ha caído más de $125 frente al peso colombiano.

Los analistas siguen atentos al comportamiento internacional de la moneda estadounidense y a factores como las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y el movimiento de los mercados emergentes, variables que siguen impactando directamente el valor del dólar en Colombia.

Así se ha movido el dólar frente a otros periodos

El comportamiento del dólar también deja varias cifras clave frente a diferentes periodos de comparación. Frente al mismo día de la semana pasada, la divisa cayó $98,92, lo que representa una disminución del 2,65 %.

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En comparación con el mismo día del año anterior, el dólar registra una caída de $496,58, equivalente al 12,03 %. Sin embargo, frente al mismo día del mes anterior, la moneda tuvo un leve incremento del 1,07 %, es decir, unos $38,4.

Por ahora, el mercado cambiario colombiano sigue mostrando estabilidad, mientras inversionistas y empresarios permanecen atentos a los próximos movimientos económicos internacionales.

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