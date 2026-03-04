CANAL RCN
Economía

Cambio inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 4 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el precio del dólar hoy 4 de marzo de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
02:28 p. m.
Este miércoles 4 de marzo de 2026, el dólar, de acuerdo con el análisis del Banco de la República de Colombia, abrió en 3.780,000 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.797,64 pesos, subiendo 28,91 pesos respecto al día anterior y alcanzando su nivel más alto desde el 22 de diciembre de 2025.

Dólar en Colombia sorprende y toca precio que hace meses no se veía: así está hoy 4 de marzo
Sin embargo, la divisa estadounidense tuvo múltiples cambios a lo largo de este miércoles y, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia a la baja.

¿De cuánto fue el descenso exacto que tuvo el dólar en Colombia en el cierre de este 4 de marzo de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de marzo de 2026

El Banco de la República de Colombia, en su gráfica en la que monitorea el dólar en tiempo real, detalló que el precio de cierre fue de 3.747,00 pesos.

Es decir que, en comparación con el precio de apertura, el decrecimiento de la divisa fue de 33 pesos.

Asimismo, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado, el descenso fue de 50,64 pesos.

En medio de ese panorama, la entidad bancaria también ha detallado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.751,450 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así están las tarifas para compra y venta

Las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, tras los movimientos que ha tenido el dólar durante este 4 de marzo de 2026, han estipulado los siguientes precios:

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de marzo de 2026: tocó máximos
  • Bogotá: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que los vendan.
