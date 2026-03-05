Dólar en Colombia sorprendió este 5 de marzo: así se movió la divisa hoy jueves

El dólar registró un movimiento importante en el mercado colombiano durante la jornada de este jueves 5 de marzo de 2026, con una tendencia a la baja en las primeras operaciones del día.

La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.750, lo que representó un leve descenso frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy en $3.751,41.

Este comportamiento refleja una variación frente a la jornada anterior, en la que el dólar tuvo un precio mayor. En las primeras negociaciones del día, la moneda extranjera registró un precio mínimo de $3.750 y un máximo de $3.751, con tres transacciones reportadas por un valor cercano a US$750.000.

Dólar en Colombia hoy 5 de marzo: así se mueve la TRM

De acuerdo con los datos oficiales del mercado cambiario, la TRM para este jueves 5 de marzo se ubicó en $3.751,41, lo que representa una caída importante frente al día anterior.

En términos concretos, el dólar bajó $46,23, equivalente a una disminución del 1,22 % en comparación con la jornada previa. Este movimiento refleja una leve corrección en la cotización de la moneda estadounidense dentro del mercado colombiano.

Durante las primeras horas de negociación, el comportamiento del dólar mostró una relativa estabilidad, manteniéndose en un rango muy cercano a la TRM certificada para el día.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia en 2026?

Si se analiza el comportamiento de la divisa en diferentes periodos, se observan variaciones importantes que ayudan a entender la tendencia del mercado.

Por ejemplo, frente al mismo día de la semana anterior, el dólar registra un aumento del 1,29 %, equivalente a $47,72. En comparación con el mismo día del mes anterior, la moneda estadounidense también muestra un incremento del 2,92 %, es decir $106,48 más.

Sin embargo, cuando se revisa el panorama anual, la tendencia cambia. Frente al inicio del 2026, el dólar presenta una leve caída del 0,15 %, lo que equivale a $5,67 menos.

La diferencia es aún más evidente si se compara con el mismo día del año pasado, cuando la divisa tenía un valor considerablemente más alto. En ese caso, el dólar registra una caída del 9,48 %, es decir, $392,77 menos que hace un año.