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Dólar en Colombia cerró la semana con fuerte subida este viernes 5 de junio

El dólar cerró este viernes 5 de junio de 2026 en $3.588,12 en Colombia, con una subida frente a la TRM. Conozca cómo se comportó la divisa al cierre de la semana y su variación frente al mes y al año anterior.

Dólar en Colombia cerró la semana con fuerte subida este viernes 5 de junio
Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
04:25 p. m.
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El dólar terminó la jornada de este viernes 5 de junio con una tendencia alcista en el mercado colombiano, luego de registrar un cierre de $3.588,12. La cifra representó un aumento de $22,80 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el día se ubicó en $3.565,32.

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La jornada cambiaria estuvo marcada por una importante actividad de negociación. En total se realizaron 1.684 transacciones por un valor cercano a los US$1.451 millones, reflejando el dinamismo del mercado antes del cierre de la semana.

Durante la sesión, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.564 y un máximo de $3.613,76, mostrando movimientos moderados a lo largo del día.

Dólar cerró por encima de la TRM en Colombia

Aunque la divisa finalizó la jornada por encima de la TRM vigente, los indicadores muestran que el dólar mantiene una tendencia bajista en comparación con otros periodos recientes.

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La TRM para este viernes fue de $3.565,32, lo que representó una caída de $7,53 frente al día anterior, equivalente a una reducción de 0,21%.

Además, la moneda estadounidense registró una disminución del 2,23% frente al mismo día de la semana pasada, mientras que en comparación con hace un mes la caída fue del 3,84%.

Estos datos reflejan que, pese al repunte observado durante la última jornada de la semana, el dólar continúa por debajo de los niveles registrados en semanas y meses anteriores.

Así se comporta la divisa frente al inicio del año

El comportamiento acumulado del dólar también evidencia una reducción importante frente a los valores observados al comienzo de 2026.

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Según los registros del mercado cambiario, la TRM ha caído un 5,1% desde el inicio del año, lo que equivale a una disminución de $191,76 por dólar.

La diferencia es aún más significativa al comparar con el mismo periodo de 2025. Frente al año anterior, la divisa presenta una reducción del 13,21%, equivalente a $542,53 menos.

Con este resultado, el dólar cierra la primera semana de junio manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.600, un nivel que seguirá siendo observado por inversionistas, empresas y consumidores durante los próximos días.

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