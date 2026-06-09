El dólar arrancó la semana con cambios: así amaneció la divisa este 9 de junio en Colombia

El dólar inició la jornada de este martes 9 de junio de 2026 con pocos movimientos en el mercado colombiano.

RELACIONADO Dólar en Colombia cerró la semana con fuerte subida este viernes 5 de junio

La moneda estadounidense abrió en $3.584,79, una cifra que representó una leve caída de $3,3 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.588,09.

La cotización refleja un comportamiento estable durante el arranque de la semana, en medio de la expectativa de inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la divisa por su impacto en sectores como el comercio, el turismo y las importaciones.

Durante los primeros minutos de negociación, hacia las 8:05 a. m., se habían realizado 10 transacciones por un monto cercano a los US$5,75 millones. En ese lapso, el precio mínimo registrado fue de $3.580, mientras que el máximo alcanzó los $3.580,50.

Así se comporta la TRM para este 9 de junio

La Superintendencia Financiera certificó una TRM de $3.588,09 para este martes, valor que se mantuvo sin cambios frente al día anterior.

Sin embargo, al comparar la cotización actual con otros periodos, se evidencian importantes variaciones. Frente a la misma fecha de la semana pasada, el dólar presenta un incremento de 0,78 %, equivalente a $27,85.

Por el contrario, la divisa registra una disminución de 4,24 % respecto al mismo día del mes anterior, lo que representa una reducción de $159,01.

RELACIONADO Dólar en Colombia cayó este 4 de junio de 2026 y cerró por debajo de la TRM

El dólar sigue por debajo de los niveles de 2025

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente a los valores observados un año atrás. Comparado con el 9 de junio de 2025, el dólar acumula una caída de 13,3 %, es decir, $550,63 menos.

Asimismo, desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha perdido cerca de 4,5 % de su valor frente al peso colombiano, lo que equivale a una reducción de $168,99.