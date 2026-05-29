Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio

El dólar abrió la última jornada hábil de mayo con movimientos al alza que captan la atención de analistas e inversionistas. Para este viernes 29 de mayo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial se estableció por encima de la barrera de los $3.600, consolidando un respiro para la divisa estadounidense tras varias semanas de marcada tendencia a la baja en el panorama local.

De acuerdo con el reporte oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, la TRM certificada para hoy es de $3.646,58. Esta cifra representa un incremento de $15,01 en comparación con la tasa vigente del jueves ($3.631,57), lo que equivale a una variación diaria del 0,41%.

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En la sesión interbancaria (mercado spot), la moneda inició operaciones con un precio de apertura de $3.645,00, tocando máximos de $3.658,00 durante los primeros minutos de cotización.

Así está el precio del dólar en las casas de cambio

A pesar del leve repunte registrado al cierre de la semana, los datos comparativos evidencian que el dólar en Colombia se mantiene en niveles considerablemente más bajos que los observados en periodos anteriores. Si se realiza el balance anual, la divisa norteamericana registra una caída acumulada del 11,63% en comparación con el mismo día de mayo del año anterior, cuando superaba los $4.120.

Para los ciudadanos que planean comprar o vender divisas en el mercado informal, las casas de cambio reflejan la siguiente dinámica en las principales ciudades del país:

Precio de compra promedio: $3.630,00

Precio de venta promedio: $3.740,00

Así se comportó el dólar durante la última semana de mayo