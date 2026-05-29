CANAL RCN
Economía

¡Cambio inesperado y considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 29 de mayo de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 29 de mayo de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 29 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 29 de mayo de 2026 en 3.645,000, según el Banco de la República.

Sin embargo, a lo largo de la jornada estuvo en ascenso constante y, finalmente, a la 1:00 de la tarde de este viernes, cerró al alza.

Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio
RELACIONADO

Así abrió el precio del dólar hoy viernes 29 de mayo: conozca su precio

¿De cuánto fue el incremento que tuvo la divisa estadounidense en la tarde de este 29 de mayo de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 29 de mayo de 2026

El Banco de la República, en la gráfica que tiene en vivo en su página web, indicó que el dólar cerró este 29 de mayo de 2026 exactamente en 3.689,500 pesos.

Eso significa que tuvo un ascenso considerable de 40,5 pesos.

Asimismo, en medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.678,184 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

Durante esta última semana de mayo, la Tasa Representativa del Mercado del dólar siempre ha permanecido por debajo de los 3.700 pesos.

Las variaciones que se han presentado son las siguientes:

  • Lunes 25 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.
  • Martes 26 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.
  • Miércoles 27 de mayo de 2026: 3.644,47 pesos.
  • Jueves 28 de mayo de 2026: 3.631,57 pesos.
  • Viernes 29 de mayo de 2026: 3.646,58 pesos.

¿Cómo se está moviendo la compra y venta de dólares en las casas de cambio?

Luego de que se estipuló el precio de apertura y cierre, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Cambio imprevisto en el precio del dólar en el cierre de hoy 28 de mayo de 2026
RELACIONADO

Cambio imprevisto en el precio del dólar en el cierre de hoy 28 de mayo de 2026

  • Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 29 de mayo

Comercio

Reconocido centro comercial estrena una de las tiendas de 'running' y 'lifestyle' más modernas de Colombia

Finanzas personales

Tasas altas ahogan la rentabilidad financiera en Colombia: ¿Cómo la IA está salvando el negocio?

Otras Noticias

Paloma Valencia

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella destapan sus últimas cartas a pocos días de las elecciones

Juan Lozano, director de La FM, conversó con los dos candidatos. Iván Cepeda fue invitado, pero no asistió por motivos de agenda.

México

Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

Autoridades en Arizona revelaron uno de los métodos más usados por redes de tráfico de personas para intentar cruzar ilegalmente desde México.

Artistas

Maluma se quebró al recordar a Yeison Jiménez

Copa Sudamericana

Estos serían los rivales de Santa Fe y Medellín en caso de clasificar en los playoffs de Sudamericana

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares