¡Cambio inesperado y considerable en el precio del dólar en el cierre de hoy 29 de mayo de 2026!

El precio del dólar en Colombia abrió este 29 de mayo de 2026 en 3.645,000, según el Banco de la República.

Sin embargo, a lo largo de la jornada estuvo en ascenso constante y, finalmente, a la 1:00 de la tarde de este viernes, cerró al alza.

¿De cuánto fue el incremento que tuvo la divisa estadounidense en la tarde de este 29 de mayo de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 29 de mayo de 2026

El Banco de la República, en la gráfica que tiene en vivo en su página web, indicó que el dólar cerró este 29 de mayo de 2026 exactamente en 3.689,500 pesos.

Eso significa que tuvo un ascenso considerable de 40,5 pesos.

Asimismo, en medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.678,184 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

Durante esta última semana de mayo, la Tasa Representativa del Mercado del dólar siempre ha permanecido por debajo de los 3.700 pesos.

Las variaciones que se han presentado son las siguientes:

Lunes 25 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.

Martes 26 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.

Miércoles 27 de mayo de 2026: 3.644,47 pesos.

Jueves 28 de mayo de 2026: 3.631,57 pesos.

Viernes 29 de mayo de 2026: 3.646,58 pesos.

¿Cómo se está moviendo la compra y venta de dólares en las casas de cambio?

Luego de que se estipuló el precio de apertura y cierre, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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