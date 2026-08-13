Dólar en Colombia cambió de rumbo: así cerró el precio este 13 de agosto de 2026

El dólar en Colombiaterminó la jornada de este jueves 13 de agosto de 2026 con un ligero repunte, aunque continúa moviéndose en niveles considerablemente bajos frente a los registrados un año atrás.

La divisa estadounidense cerró por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 13 de agosto, en Colombia?

Al cierre de las negociaciones, el dólar se ubicó en un precio promedio de $3.127,78, lo que representó un aumento de $4,50 frente a la TRM de este jueves, establecida en $3.123,28.

Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.137, mientras que el mínimo fue de $3.116,36, evidenciando una diferencia de poco más de 20 pesos entre los extremos de negociación.

La actividad del mercado también dejó 1.894 transacciones, que movilizaron aproximadamente US$1.095 millones. De esta manera, el dólar terminó el día con una moderada presión al alza, después de comenzar la sesión cerca de los niveles de la TRM.

Cabe recordar que la cotización oficial para este jueves había aumentado $2,21, equivalente a un avance de 0,07 % frente al valor establecido para la jornada anterior.

Dólar sigue considerablemente más barato que hace un año

Más allá del movimiento registrado durante este jueves, la comparación anual muestra una caída importante del dólar en Colombia.

La TRM vigente para el 13 de agosto se encuentra $893,84 por debajo de la registrada en la misma fecha de 2025, lo que representa una disminución de 22,25%.

La tendencia también se evidencia al comparar el precio con el mes anterior. Frente al 13 de julio, la tasa oficial ha retrocedido $125,59, equivalente a una reducción de 3,87 %.

Estos movimientos son relevantes para los colombianos, pues el comportamiento del dólar puede influir en diferentes gastos de la economía, especialmente en productos importados, viajes internacionales, compras realizadas en moneda extranjera y obligaciones pactadas en dólares.