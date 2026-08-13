CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia cambió de rumbo: así cerró el precio este 13 de agosto de 2026

El dólar en Colombia cerró al alza este jueves 13 de agosto de 2026. Vea el precio de cierre, la TRM y cómo se movió la divisa durante la jornada.

Dólar volvió a superar los $3.700 en Colombia: así cerró este martes 24 de febrero
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar en Colombiaterminó la jornada de este jueves 13 de agosto de 2026 con un ligero repunte, aunque continúa moviéndose en niveles considerablemente bajos frente a los registrados un año atrás.

¡Llamativo cambio en el precio del dólar! Así abrió hoy 13 de agosto de 2026
RELACIONADO

¡Llamativo cambio en el precio del dólar! Así abrió hoy 13 de agosto de 2026

La divisa estadounidense cerró por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 13 de agosto, en Colombia?

Al cierre de las negociaciones, el dólar se ubicó en un precio promedio de $3.127,78, lo que representó un aumento de $4,50 frente a la TRM de este jueves, establecida en $3.123,28.

¡El dólar reportó precio no visto hace más de siete años! Así abrió hoy 11 de agosto de 2026
RELACIONADO

¡El dólar reportó precio no visto hace más de siete años! Así abrió hoy 11 de agosto de 2026

Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.137, mientras que el mínimo fue de $3.116,36, evidenciando una diferencia de poco más de 20 pesos entre los extremos de negociación.

La actividad del mercado también dejó 1.894 transacciones, que movilizaron aproximadamente US$1.095 millones. De esta manera, el dólar terminó el día con una moderada presión al alza, después de comenzar la sesión cerca de los niveles de la TRM.

¡El dólar reportó precio no visto hace más de siete años! Así abrió hoy 11 de agosto de 2026
RELACIONADO

¡El dólar reportó precio no visto hace más de siete años! Así abrió hoy 11 de agosto de 2026

Cabe recordar que la cotización oficial para este jueves había aumentado $2,21, equivalente a un avance de 0,07 % frente al valor establecido para la jornada anterior.

Dólar sigue considerablemente más barato que hace un año

Más allá del movimiento registrado durante este jueves, la comparación anual muestra una caída importante del dólar en Colombia.

La TRM vigente para el 13 de agosto se encuentra $893,84 por debajo de la registrada en la misma fecha de 2025, lo que representa una disminución de 22,25%.

La tendencia también se evidencia al comparar el precio con el mes anterior. Frente al 13 de julio, la tasa oficial ha retrocedido $125,59, equivalente a una reducción de 3,87 %.

Estos movimientos son relevantes para los colombianos, pues el comportamiento del dólar puede influir en diferentes gastos de la economía, especialmente en productos importados, viajes internacionales, compras realizadas en moneda extranjera y obligaciones pactadas en dólares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol, resultado: ya hay número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2026

Temblor en Colombia

LATAM activa vuelos adicionales hacia Armenia y Cali tras el cierre del aeropuerto de Pereira por el puente festivo

Temblor en Colombia

Cobertura de seguros de un carro ante un sismo en Colombia: ¿Qué daños asume su póliza?

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Nicky Jam y Argos donarán 13 mil millones para reconstrucción de hogares afectados

El cantante Nicky Jam junto al grupo empresarial, enviarán ayudas a Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Bogotá

Bogotanos podrán estudiar inglés gratuitamente: hay 10.000 cupos

Oportunidad estará abierta a mayores de edad residentes en Bogotá con nivel mínimo de inglés A2.

Estados Unidos

Pedirán la cadena perpetua para Mangione tras admitir que asesinó al CEO de la mayor aseguradora en salud de EE. UU.

Ciclismo

Luto en el ciclismo mundial: corredor murió atropellado en Europa, esto se sabe

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia