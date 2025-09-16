Drástico y clave cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia, en la mañana de este 16 de septiembre de 2025, tuvo un cambio considerable debido a que alcanzó su nivel más bajo en más de un año.

La Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.897.57 pesos, lo que significa que bajó 8.67 pesos respecto al día anterior.

Además, el registro histórico del dólar indica que no se había presentado un precio similar desde el 4 de junio del 2024, cuando la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.860.92 pesos.

En medio de esa coyuntura, se prevé que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia se sitúe en 3.930 pesos y que el de venta en 3.990 pesos.

No obstante, en las primeras horas de este 16 de septiembre de 2025, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Bogotá: 3.940 pesos para compra y 4.020 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.960 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de septiembre de 2025: estos son los datos a tener en cuenta

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana pasada (9 de septiembre de 2025), bajó exactamente 47.72 pesos, lo que representa un 1.21%.

Además, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace exactamente un mes (16 de agosto de 2025), la disminución fue de 121.67 pesos.

Por otra parte, mirando el precio del dólar de hace un año (16 de septiembre de 2024), la reducción fue de 274.56 pesos, que equivalen al 6.58%.

Y, respecto al precio que el dólar registró en el inicio del 2025, el descenso fue de 511.58 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas más recientes de apertura

El dólar ha bajado considerablemente en los últimos días y las variaciones han sido las siguientes: