Precio del dólar en Colombia cerró con histórica baja: así se cotizó la divisa extranjera
Tras una semana a la baja, así cerró la moneda extranjera.
Noticias RCN
05:55 p. m.
Este viernes 12 de septiembre, el dólar cerró su cotización en $3.890,98 pesos, marcando un hito significativo al mantenerse por debajo de la barrera de los $3.900. Este comportamiento consolidó una apreciación del peso colombiano, que ha sido la tónica predominante durante gran parte del mes y que ha llevado a la divisa a niveles no vistos en meses, e incluso en el último año y medio.
El dólar había abierto la jornada por encima de los $3.900, pero con el correr de las horas, mantuvo una tendencia a la baja. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy, fijada por el Banco de la República, fue de $3.903,18, lo que ya anticipaba la debilidad de la moneda extranjera.
El cierre de la jornada, por su parte, se ubicó por debajo de ese referente oficial, confirmando la presión vendedora que dominó las transacciones.
La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 12 de Septiembre del 2025 bajó 18.4 Pesos, equivalente a un descenso del 0.47% con respecto al día anterior.
La divisa alcanzó el nivel más bajo en más de un año (desde 2024-06-04). La TRM disminuyó un 8.77% (375.1 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 3.53% (142.69 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Así se cotizó el dólar durante la semana del 8 al 12 de septiembre
El comportamiento del dólar en Colombia durante la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025 estuvo marcado por una tendencia bajista sostenida, que llevó a la divisa a niveles no vistos en mucho tiempo.
- Lunes 8 de septiembre: La semana inició con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que se mantenía por encima de los $3.960. Durante la jornada, el dólar mostró una leve volatilidad, con movimientos al alza que lo llevaron a un máximo de $3.985,10.
- Martes 9 de septiembre: Este día fue crucial para el mercado. El dólar continuó su caída, rompiendo la barrera de los $3.950. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial se ubicó en $3.960,94. A lo largo de la jornada, la divisa experimentó una fuerte presión bajista, llegando a cotizarse en el mercado spot por debajo de los $3.925.
- Miércoles 10 de septiembre: La tendencia a la baja persistió. El dólar continuó su camino descendente, acercándose cada vez más a los $3.900. La TRM se estableció en $3.921,58. La jornada se caracterizó por una estabilidad relativa, pero con un claro sesgo bajista que lo llevó a cotizaciones cercanas a los $3.920, un valor que no se veía desde hace tiempo.
- Jueves 11 de septiembre: El dólar continuó su caída libre, confirmando la fuerte tendencia de la semana. La divisa logró romper la importante barrera psicológica de los $3.900, cotizando por debajo de este nivel en el mercado. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este día fue de $3.921,58, pero el precio del dólar en el mercado real se mantuvo por debajo de ese valor.