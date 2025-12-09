Precio del dólar en Colombia cerró con histórica baja: así se cotizó la divisa extranjera

Este viernes 12 de septiembre, el dólar cerró su cotización en $3.890,98 pesos, marcando un hito significativo al mantenerse por debajo de la barrera de los $3.900. Este comportamiento consolidó una apreciación del peso colombiano, que ha sido la tónica predominante durante gran parte del mes y que ha llevado a la divisa a niveles no vistos en meses, e incluso en el último año y medio.

El dólar había abierto la jornada por encima de los $3.900, pero con el correr de las horas, mantuvo una tendencia a la baja. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy, fijada por el Banco de la República, fue de $3.903,18, lo que ya anticipaba la debilidad de la moneda extranjera.

El cierre de la jornada, por su parte, se ubicó por debajo de ese referente oficial, confirmando la presión vendedora que dominó las transacciones.

La cotización del dólar en Colombia para el día Viernes 12 de Septiembre del 2025 bajó 18.4 Pesos, equivalente a un descenso del 0.47% con respecto al día anterior.

La divisa alcanzó el nivel más bajo en más de un año (desde 2024-06-04). La TRM disminuyó un 8.77% (375.1 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 3.53% (142.69 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Así se cotizó el dólar durante la semana del 8 al 12 de septiembre

El comportamiento del dólar en Colombia durante la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025 estuvo marcado por una tendencia bajista sostenida, que llevó a la divisa a niveles no vistos en mucho tiempo.