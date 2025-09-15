Importante cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 15 de septiembre de 2025: así se está cotizando

En la mañana de este 15 de septiembre de 2025, el precio del dólar en Colombia amaneció con una Tasa Representativa del Mercado de 3.906.24 pesos. Eso significa que, respecto al viernes 12 de septiembre, que fue el último día en el que había cerrado, siguió bajando.

Ese último día de la semana anterior, el precio el dólar en Colombia tuvo una apertura de 3.903.18 pesos. Por lo tanto, el descenso respecto a hoy fue de 3.06 pesos.

Con ese panorama, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.920 pesos, mientras que el de venta se situaría en 3.990 pesos.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.940 pesos para compra y 4.020 para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.960 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 15 de septiembre de 2025: estos son los datos más imprescindibles

El precio del dólar en Colombia, respecto al lunes de la semana pasada (8 de septiembre de 2025), bajó exactamente 54.7 pesos, que equivalen a un 1,38%.

Además, en comparación con el mismo día del mes anterior (15 de agosto de 2025), la reducción fue de 142.5 pesos, que representan un 3.52%.

Por otra parte, teniendo en cuenta el precio que el dólar tuvo en Colombia en el inicio del 2025, la disminución fue de 502.91 pesos.

Y, en el último escenario, poniéndole la lupa al precio que el dólar registró en Colombia el mismo día del año anterior (15 de septiembre de 2024), se identificó una reducción de 265.89 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

Durante los últimos días, el precio del dólar ha tenido reducciones importantes en Colombia. Los cambios han sido los siguientes: