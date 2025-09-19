Sorpresivo e inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025

El precio del dólar en Colombia amaneció este 19 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.892.45 pesos. En consecuencia, después de varios días con tendencia a la baja, volvió a subir.

El incremento, respecto al día anterior (18 de septiembre de 2025), fue de 12.44 pesos, que representan un 0.32%.

Es así como, por ahora, se pronostica que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.910 pesos, mientras que el de venta estaría sobre los 3.970 pesos.

Las tarifas que se han identificado en las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.940 pesos para compra y 4.010 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.790 pesos para compra y 3.940 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de septiembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el viernes de la semana pasada (12 de septiembre de 2025), bajó 10.73 pesos, que significan un 0.27%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (19 de agosto de 2025), la reducción fue de exactamente 126.79 pesos.

Por otra parte, mirando en retrospectiva el precio que el dólar tuvo hace un año (19 de septiembre de 2024), se identificó una disminución de 297.01 pesos.

Y, por último, en comparación con el precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, este 19 de septiembre de 2025 bajó 516.7 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así abrió durante toda la semana

A lo largo de la semana, el dólar en Colombia bajó considerablemente. Sin embargo, este viernes volvió a tener un alza.

Los cambios día tras días fueron los siguientes: