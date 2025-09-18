Significativo y trascendental cambio en el precio del dólar hoy 18 de septiembre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia amaneció este 18 de septiembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.880.01 pesos.

De esa manera, por tercera vez consecutiva, alcanzó su nivel más bajo en más de un año. Además, respecto al día anterior (17 de septiembre de 2025), disminuyó exactamente 1.91 pesos.

En medio de esa realidad, se ha previsto que el precio promedio para la compra de dólares en Colombia sea de 3.910 pesos, mientras que el de venta se podría situar en 3.970 pesos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tarifas que se han identificado durante las primeras horas de la mañana en las diferentes ciudades del país son:

Bogotá: 3.940 pesos para compra y 4.010 pesos para venta.

Cali: 3.800 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.780 pesos para compra y 3.930 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de septiembre de 2025: estos son los datos más sobresalientes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el jueves de la semana anterior (11 de septiembre), bajó exactamente 41.57 pesos, que representan un 1.06%.

Además, respecto al mismo día del último mes (18 de agosto de 2025), la disminución en el precio del dólar en Colombia fue de 139.23 pesos.

Por otra parte, haciendo el análisis con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (18 de septiembre de 2024), el decrecimiento de la divisa fue 359.32 pesos, que equivalen al 8.48%.

Y, realizando el comparativo con el precio que el dólar registró en enero de 2025, la deducción fue de 529.14 pesos.

Precio del dólar en Colombia estos han sido los precios de apertura durante esta semana

A lo largo de la presente semana, el precio del dólar ha bajado considerablemente.

Los cambios que se han reportado son los siguientes: