Notable y contundente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025

A primera hora de este 17 de septiembre de 2025, el precio del dólar en Colombia reportó una Tasa Representativa del Mercado de 3.881.92 pesos.

Eso significa que bajó 15.65 pesos en comparación al día anterior (16 de septiembre) y volvió a alcanzar el nivel más bajo en más de un año.

Con ese panorama, los expertos han pronosticado una tarifa promedio de 3.910 pesos para la compra de dólares en Colombia y una de 3.970 pesos para la venta.

No obstante, hay que tener en cuenta que se han identificado los siguientes precios en las casas de cambio de las principales ciudades del país:

Bogotá: 3.940 pesos para la compra y 4.010 pesos para la venta.

Cali: 3.800 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.

Cartagena: 3.750 pesos para la compra y 3.980 pesos para la venta.

Medellín: 3.780 pesos para la compra y 3.940 pesos para la compra.

Precio del dólar en Colombia hoy 17 de septiembre de 2025: estos son los datos más relevantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el miércoles de la semana pasada (10 de septiembre de 2025), bajó exactamente 37.21 pesos, que equivalen a un 0.95%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (17 de agosto de 2025), el descenso en el precio del dólar en Colombia fue de 137.32 pesos, que representan un 3.42%.

Por otra parte, mirando en retrospectiva el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año (17 de septiembre de 2024), la reducción fue de 338.66 pesos.

Y, analizando la tarifa que el dólar reportó en el inicio del 2025, la disminución ha sido exactamente de 527.23 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

El dólar ha bajado considerablemente durante los últimos días. Las variaciones en la apertura han sido las siguientes: