CANAL RCN
Economía

Dólar volvió a superar los $3.700 en Colombia: así cerró este martes 24 de febrero

El dólar volvió a superar los $3.700 este 24 de febrero en Colombia y alcanzó su nivel más alto en más de un mes. Conozca el cierre y las cifras clave.

febrero 24 de 2026
02:33 p. m.
El dólar volvió a dar de qué hablar este martes 24 de febrero de 2026 en Colombia. La divisa estadounidense cerró la jornada por encima de los $3.700, un nivel que no tocaba desde hace varias semanas, y encendió de nuevo las alertas entre quienes siguen de cerca el comportamiento del mercado cambiario.

Al cierre del día, el precio promedio fue de $3.703,16, lo que representó un aumento de $5,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.697,36, según la referencia oficial que publica el Banco de la República.

Durante la jornada, el dólar tocó un mínimo de $3.690 y un máximo de $3.715,50, con 1.957 movimientos por un valor cercano a US$1.305 millones, reflejando una sesión bastante activa.

Dólar hoy en Colombia: volvió a cruzar los $3.700

La TRM de este martes subió 6,02 pesos, equivalente a un incremento del 0,16 % frente al día anterior. Con este movimiento, el dólar alcanzó su nivel más alto en más de un mes, específicamente desde el pasado 20 de enero de 2026.

El precio oficial del dólar para hoy quedó en $3.697,36, consolidando una racha de pequeñas alzas que, aunque moderadas, vuelven a poner la tasa de cambio en el radar de ciudadanos y empresas.

Balance del dólar: sube en el corto plazo, baja en el año

Aunque el repunte de hoy marca un máximo reciente, el panorama anual sigue mostrando una tendencia diferente.

Frente al inicio de 2026, el dólar acumula una caída del 1,59 % (59,72 pesos). Y si se compara con el mismo día del año pasado, la disminución es aún mayor: 9,24 %, es decir, 376,2 pesos menos.

En otras palabras, el dólar está subiendo en el corto plazo, pero sigue por debajo de los niveles que mostró en 2025.

Por ahora, el dólar recupera terreno y vuelve a superar los $3.700, un valor que no se veía desde hace días y que marca el pulso del cierre cambiario de este 24 de febrero.

