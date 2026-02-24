CANAL RCN
Economía

Cambió el precio del dólar en Colombia en la apertura de hoy 24 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 24 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:27 a. m.
El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, abrió este 24 de febrero de 2026 en 3.700,00 pesos.

Eso significa que, en comparación con el día anterior (23 de febrero de 2026), bajó exactamente 18 pesos.

Además, en la mañana de este martes, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.697,36 pesos y subió 6.02 pesos respecto a la última jornada.

En medio de ese panorama, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.490 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.640 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 24 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

El precio del dólar, de acuerdo con el registro histórico de la Tasa Representativa del Mercado, alcanzó su nivel más alto en más de un mes debido a que no se había reportado un precio similar desde el 20 de enero de 2026, cuando fue de 3.700,05 pesos.

Asimismo, realizando el balance con la TRM del martes de la semana pasada (17 de febrero de 2026), hubo un aumento de 44.47 pesos, que equivalen al 1.22%.

Por otra parte, mirando en retrospectiva el precio que la Tasa Representativa del Mercado tuvo hace un mes, el ascenso fue de 59.48 pesos.

Y, haciendo el comparativo con la TRM de hace un año (24 de febrero de 2025), se detectó un decrecimiento de 376.2 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

La Tasa Representativa del Mercado continuó sin tocar la barrera de los 3.700 pesos, aunque se encuentra muy cerca.

Las variaciones de los días más recientes han sido las siguientes:

  • Miércoles 18 de febrero de 2026: 3.664,26 pesos.
  • Jueves 19 de febrero de 2026: 3.669,21 pesos.
  • Viernes 20 de febrero de 2026: 3.695,72 pesos.
  • Sábado 21 de febrero de 2026: 6.691,34 pesos.
  • Domingo 22 de febrero de 2026: 6.691,34 pesos.
  • Lunes 23 de febrero de 2026: 6.691,34 pesos.
  • Martes 24 de febrero de 2026: 3.697,36 pesos.
