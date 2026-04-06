Nueva variación a tener en cuenta en el precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 4 de junio de 2026

El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Banco de la República, abrió este 4 de junio en 3.560,00 pesos.

Asimismo, la Tasa Representativa del Mercado de este jueves fue de 3.572,85 pesos, lo que significa que subió 10.85 pesos respecto a la del día anterior (3 de junio de 2026).

En promedio, en las primeras horas de este 4 de junio, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han fijado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 4 de junio de 2026: estos son los datos más relevantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del jueves de la semana pasada (28 de mayo de 2026), tuvo una disminución de 58.72 pesos y del 1.62 %.

Al realizar el comparativo con la TRM de hace un mes (4 de mayo de 2026), el decrecimiento fue de 64.66 pesos y del 1.78 %.

Además, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (4 de junio de 2025), la reducción fue de 563.86 pesos, que representan un 13.63 %.

Precio del dólar en Colombia: ¿cuáles han sido las Tasas Representativas del Mercado de esta semana?

La Tasa Representativa del Mercado inició la semana por encima de los 3.600 pesos, pero bajó de esa barrera desde el martes.

Los cambios han sido los siguientes: