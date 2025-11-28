CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sigue con tendencia a la baja: así está su precio HOY viernes 28 de noviembre

Así abrió el precio de la divisa en el cierre de la última semana del penúltimo mes del año.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 28 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en Colombia reflejó en su apertura una estabilidad, consolidando la tendencia de las últimas semanas, que se ha caracterizado por una menor volatilidad en comparación con meses anteriores.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para este viernes por la Superintendencia Financiera de Colombia se situó en $3.773,60 pesos colombianos por dólar, un valor que muestra un ligero descenso respecto al cierre de la jornada anterior, pero que se mantiene dentro de un rango.

Dólar sigue cayendo en Colombia: así está su precio hoy este jueves 27 de noviembre
RELACIONADO

Dólar sigue cayendo en Colombia: así está su precio hoy este jueves 27 de noviembre

Esta misma disminuyó un 14.36% (632.56 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 1.84% (70.6 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia

Mientras la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera para este viernes 28 de noviembre de 2025 se sitúa en $3.773,60, la realidad de la cotización del dólar en el mercado al detal, específicamente en las casas de cambio, presenta un panorama de precios consistentemente más altos para los viajeros y particulares que necesitan comprar o vender divisas.

El dólar en las casas de cambio opera en el mercado libre, donde las tarifas se establecen principalmente por la oferta y la demanda local de los viajeros, las remesas y la operación interna de cada establecimiento.

Aunque las cotizaciones varían constantemente a lo largo del día y entre ciudades, el comportamiento general al cierre de la última semana de noviembre muestra un mercado de divisas con una tendencia a la baja en la TRM, pero con precios de venta al público que se mantienen por encima de los $3.800 pesos.

  • Bogotá D.C. - $ 3,690 - $ 3,830
  • Medellín - $ 3,650 - $ 3,800
  • Cali -$ 3,720 - $ 3,870
  • Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980
  • Cúcuta - $ 3,730 - $ 3,780
  • Pereira - $ 3,730 - $ 3,800

*De lado izquierdo es el precio de compra, mientras que a la derecha es el precio de venta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

¿Se puede poner un vehículo a nombre de dos personas? Esto es lo que debe saber según la ley

Automovilismo

Ponen freno a agentes de tránsito por práctica muy común contra conductores: esto dice la ley

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Donald Trump

Trump anuncia que suspenderá “la migración desde países del tercer mundo” permanentemente

El mandatario insiste en aplicar técnicas de migración a la inversa y revisar el estado migratorio de residentes permanentes provenientes de 19 países.

Atlántico

Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado

También resultó herido un hombre de 25 años. Hace pocos días, un menor murió por una bala perdida.

Artistas

Manager de Pirlo se tatuó la cara de Blessd y ofreció dinero a quienes hicieran lo mismo

Millonarios

La promesa argentina que Millonarios quiere fichar para el 2026: ¿De quién se trata?

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos