Dólar en Colombia sigue con tendencia a la baja: así está su precio HOY viernes 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en Colombia reflejó en su apertura una estabilidad, consolidando la tendencia de las últimas semanas, que se ha caracterizado por una menor volatilidad en comparación con meses anteriores.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para este viernes por la Superintendencia Financiera de Colombia se situó en $3.773,60 pesos colombianos por dólar, un valor que muestra un ligero descenso respecto al cierre de la jornada anterior, pero que se mantiene dentro de un rango.

Esta misma disminuyó un 14.36% (632.56 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 1.84% (70.6 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Así se cotiza el dólar en casas de cambio en Colombia

Mientras la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera para este viernes 28 de noviembre de 2025 se sitúa en $3.773,60, la realidad de la cotización del dólar en el mercado al detal, específicamente en las casas de cambio, presenta un panorama de precios consistentemente más altos para los viajeros y particulares que necesitan comprar o vender divisas.

El dólar en las casas de cambio opera en el mercado libre, donde las tarifas se establecen principalmente por la oferta y la demanda local de los viajeros, las remesas y la operación interna de cada establecimiento.

Aunque las cotizaciones varían constantemente a lo largo del día y entre ciudades, el comportamiento general al cierre de la última semana de noviembre muestra un mercado de divisas con una tendencia a la baja en la TRM, pero con precios de venta al público que se mantienen por encima de los $3.800 pesos.

Bogotá D.C. - $ 3,690 - $ 3,830

Medellín - $ 3,650 - $ 3,800

Cali -$ 3,720 - $ 3,870

Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980

Cúcuta - $ 3,730 - $ 3,780

Pereira - $ 3,730 - $ 3,800