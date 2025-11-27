CANAL RCN
Economía

Dólar sigue cayendo en Colombia: así está su precio hoy este jueves 27 de noviembre

La divisa registró una caída importante en las primeras horas de este jueves 27 de noviembre.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:10 a. m.
Durante las últimas semanas, el dólar en Colombia ha registrado una caída importante y clave, llegando a tocar la barrera de los 3.700 pesos.

Para este jueves 27 de noviembre, la divisa extranjera registró una importante caída en su apertura de la jornada. Por primera vez en esta semana, el precio está por debajo de los 3.800 pesos.

La cotización de la moneda en Colombia para este jueves 27 de noviembre bajó 32.56 Pesos, equivalente a un descenso del 0.86% con respecto al día anterior.

La TRM disminuyó un 14.35% (632.36 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y se redujo un 2.2% (85.03 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días en Colombia

Durante la última semana, el valor del dólar ha oscilado, con cotizaciones que han tocado un mínimo cerca de los $3.700 pesos y máximos que superaron los $3.820 en algunas jornadas.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para un día reciente se ubicó alrededor de los $3.806,16, mientras que la cotización del día siguiente mostró una corrección a la baja, llegando a cerca de $3.773,60, una variación significativa para el mercado local.

A pesar de estos movimientos, es importante destacar que la divisa se ha mantenido durante un periodo considerable por debajo de la barrera psicológica de los $4.000, un nivel que no se veía desde hace varios meses, beneficiando a importadores y a quienes viajan al exterior.

Estos han sido los precios del dólar en esta semana:

  • Jueves 27 de Noviembre 2025: 3,773.60 COP
  • Miércoles 26 de Noviembre 2025. 3,806.16 COP
  • Martes 25 de Noviembre 2025: 3,804.09 COP
  • Lunes 24 de Noviembre 2025: 3,808.77 COP

Así se cotiza el dólar en las casas de cambio

En promedio, las casas de cambio en Colombia compran dólares a $ 3,690 Pesos Colombianos y lo venden en $ 3,830 Pesos Colombianos.

Así se cotiza en diferentes ciudades del país:

  • Bogotá D.C. - $ 3,690 - $ 3,830
  • Medellín - $ 3,680 - $ 3,830
  • Cali - $ 3,720 - $ 3,870
  • Cartagena - $ 3,750 - $ 3,980
  • Cúcuta - $ 3,720 - $ 3,780
  • Pereira - $ 3,730 - $ 3,800
