Así quedaron los nuevos precios del pasaporte tras cambios en 2026

Desde hace varios días, el Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro, dio a conocer lo que será el nuevo pasaporte para los colombianos. De acuerdo con lo conocido, este nuevo documento empezará a regir a partir del primero de abril y traerá consigo varios cambios.

Entre los más destacados, se incorporan imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales.

Asimismo, tendrá nuevos dispositivos de identificación incluidos y sellos de seguridad que se pueden ver con luz ultravioleta representados en el mapa de Colombia, una serie de mariposas amarillas y el himno del país.

Así quedó el precio del pasaporte tras nueva imagen en 2026

La Cancillería ha confirmado que los costos se han ajustado conforme al IPC para el presente año. En la capital del país, los precios base reportados son:

Pasaporte Ordinario: $190.000 (incluyendo impuesto de timbre).

Pasaporte Ejecutivo: $323.000 (con páginas adicionales para viajeros frecuentes).

Pasaporte de Emergencia: $192.000.

Es importante recordar que en las gobernaciones departamentales el costo puede variar debido a impuestos locales y estampillas adicionales.

¿Colombianos tendrán qué hacer el cambio con la modificación?

La respuesta de la Cancillería es un rotundo no. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido enfático en aclarar que la introducción de la nueva libreta no invalida las anteriores.

"Puedes seguir usándolo sin ningún problema hasta su fecha de vencimiento", confirmaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

Esto significa que si usted tiene un pasaporte con zona de lectura mecánica o chip que aún tiene años de validez, no necesita realizar ningún trámite adicional ni incurrir en gastos de renovación anticipada.

El documento actual seguirá siendo aceptado por las autoridades migratorias de todo el mundo y para el ingreso a los 134 países que actualmente no exigen visa a los colombianos.