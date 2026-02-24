CANAL RCN
"Es una situación crítica": preocupante predicción de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, tras una de las últimas visiones que tuvo, envió una advertencia. ¿Cuál fue?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:27 a. m.
México se encuentra afrontando una difícil coyuntura tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', que era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y había sido denominado el narcotraficante más buscado del mundo.

Las autoridades mexicanas, en alianza con Estados Unidos, lo localizaron en una zona montañosa de Jalisco y, tras un enfrentamiento con armas de fuego, lo neutralizaron y lo subieron a una aeronave para trasladarlo hasta la Ciudad de México.

Sin embargo, a raíz de las heridas que sufrió alias 'El Mencho' en el intercambio de disparos, murió.

Luego de que las autoridades confirmaron lo sucedido, se desató una fuerte ola de violencia en varios Estados de México y no solo se registraron ataques armados, sino que también incendios de vehículos y establecimientos.

Y, en medio de esa coyuntura, Mhoni Vidente, tras leer sus cartas, informó que la situación actual de México es crítica. ¿Cuáles fueron sus palabras exactas?

Esta fue la impactante predicción de Mhoni Vidente tras lo sucedido en México

De acuerdo con la reconocida astróloga de origen cubano, en México se necesitan tomar acciones urgentes y Claudia Sheinbaum, la presidenta, debería actuar de la siguiente manera:

"Ahorita, definitivamente, México está en una situación crítica de tomar acciones. La presidenta Claudia tiene que ver claramente y quitarse a personas que ya no le sirven en ningún sentido", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Necesita comenzar a renovar completamente a su equipo y tomar de la mano a Donald Trump. Su régimen ya está en decadencia", añadió.

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en el último tiempo?

Mhoni Vidente, en sus más recientes análisis, ha indicado que el 2026 no solo será un año de fuertes sismos, sino que también de altas temperaturas.

Además, la astróloga radicada en México les envió una advertencia a los candidatos presidenciales de Colombia debido a que, según sus cartas, podrían intentar realizarse varios atentados.

 

