Medellín vs. Liverpool, vuelta de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Independiente Medellín intentará sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores este martes.

febrero 24 de 2026
07:18 a. m.
Independiente Medellín afrontará este martes 24 de febrero un compromiso determinante en su calendario internacional. El conjunto antioqueño recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Liverpool de Uruguay por el partido de vuelta de la segunda ronda de la fase previa de la Copa Libertadores, con la misión clara de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen continental.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo llega con ventaja tras imponerse 2-1 en territorio uruguayo la semana pasada, un resultado que no solo le dio tranquilidad en la serie, sino que también confirmó la solidez competitiva del plantel en condición de visitante. Ahora, ante su público, el ‘Poderoso’ buscará cerrar la tarea y dar un paso más hacia la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Ventaja trabajada en Uruguay

El triunfo conseguido por Independiente Medellín en la ida frente a Liverpool Fútbol Club fue el resultado de un planteamiento inteligente y efectivo. Medellín supo golpear en momentos clave del compromiso y administró la ventaja con orden táctico, mostrando carácter en un escenario siempre exigente como el fútbol uruguayo.

Ese 2-1 le permite afrontar la vuelta con mayor margen de maniobra, aunque en el entorno del club son conscientes de que la serie sigue abierta. Un gol puede cambiar el rumbo del partido, por lo que la concentración será determinante desde el primer minuto. Restrepo ha insistido en la importancia de mantener la intensidad y no especular con el resultado.

El Atanasio, aliado clave

El compromiso se disputará a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Atanasio Girardot, escenario que suele convertirse en un factor diferencial cuando el equipo paisa compite a nivel internacional. La presión de la tribuna y el impulso emocional de su gente podrían ser determinantes para inclinar definitivamente la balanza.

Liverpool, por su parte, llegará con la obligación de buscar el resultado y asumir riesgos, lo que puede generar espacios que Medellín intentará aprovechar. El encuentro contará con transmisión de ESPN y la plataforma Disney+, permitiendo que la afición siga cada detalle de una noche que puede marcar el rumbo internacional del club en esta temporada.

