CANAL RCN
Economía

¡El dólar cayó a su nivel más bajo en más de siete años! Así abrió hoy 31 de julio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 31 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 31 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El dólar, según el análisis del Banco de la República, abrió este 31 de julio de 2026 en 3.125,500 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.132,42 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de siete años.

¡Cambio crucial en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de julio de 2026! Así abrió
RELACIONADO

¡Cambio crucial en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de julio de 2026! Así abrió

El registro histórico de la divisa estadounidense señala que la última TRM similar se había registrado el lunes 15 de abril de 2019, con un precio de 3.109,32 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 31 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del viernes de la semana pasada (24 de julio de 2026), tuvo una disminución de 86.89 pesos y el 2.7 %.

Al hacer el comparativo directamente con la TRM de hace un mes (31 de junio de 2026), el decrecimiento fue de 308.41 pesos, que representan un 8.96 %.

Además, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (31 de julio de 2025), el descenso fue de 1.047,27 pesos, que equivalen al 25.06 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las principales casas de cambio?

En la mañana de este 31 de julio de 2026, se han identificado estas tarifas promedio en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos tras la caída del dólar?
RELACIONADO

¿Cuánto cuesta la visa para Estados Unidos tras la caída del dólar?

  • Bogotá: 3.130 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.300 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.350 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.300 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.440 pesos para que los vendan.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cajas de compensación

Cajas de Compensación en Colombia: ¿Qué cambiaría con el nuevo proyecto de ley del Gobierno?

Comercio

Tiendas D1 dará beneficio de hasta $600.000: clientes de estos bancos lo recibirán

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 30 de julio de 2026

Otras Noticias

Cali

Impactante audio sobre Yulieth Angulo, principal sospechosa en el asesinato de Camila Potosí

Carlos Rincón, pareja de Angulo, y su hermana Karina hablaron sobre la principal sospechosa en un pódcast.

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

La hipótesis que se ha construido es que todo habría ocurrido en medio de un intento de asalto.

Fútbol Profesional Colombiano

Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó

Enfermedades

Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, recibió un nuevo golpe dentro de la cocina