¡El dólar cayó a su nivel más bajo en más de siete años! Así abrió hoy 31 de julio de 2026

El dólar, según el análisis del Banco de la República, abrió este 31 de julio de 2026 en 3.125,500 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.132,42 pesos, alcanzando su nivel más bajo en más de siete años.

El registro histórico de la divisa estadounidense señala que la última TRM similar se había registrado el lunes 15 de abril de 2019, con un precio de 3.109,32 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 31 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del viernes de la semana pasada (24 de julio de 2026), tuvo una disminución de 86.89 pesos y el 2.7 %.

Al hacer el comparativo directamente con la TRM de hace un mes (31 de junio de 2026), el decrecimiento fue de 308.41 pesos, que representan un 8.96 %.

Además, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (31 de julio de 2025), el descenso fue de 1.047,27 pesos, que equivalen al 25.06 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las principales casas de cambio?

En la mañana de este 31 de julio de 2026, se han identificado estas tarifas promedio en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: