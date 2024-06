Prima extralegal: quiénes recibirán más dinero a fin del mes de junio

La prima extralegal, un beneficio adicional al salario que reciben algunos trabajadores en Colombia, se ha convertido en un tema de gran interés para los empleados en época de pagos.

Esta prestación, no regulada por el Código Sustantivo del Trabajo, se origina en acuerdos entre el empleador y el trabajador, o en convenciones colectivas de trabajo, es decir, no está relacionado con obligaciones legales como el salario, las cesantías o las vacaciones.

No obstante, hay algunos trabajadores que no recibirán este dinero extra. Algunos de ellos son los empleados independientes, contratistas, temporales, aprendices y quienes reciben salario integral, no tienen derecho a la prima extralegal.

¿Cuánto dinero extra podría recibir en la prima extralegal?

Aunque no hay una fórmula específica, el monto de la prima extralegal varía considerablemente y no existe un valor mínimo o máximo establecido por ley. Depende de varios factores.

En primera medida, el más común es un acuerdo entre trabajador y empleador. Sin embargo, existen casos donde esta se puede dar por eventos específicos, como logros laborales, metas cumplidas o reconocimientos especiales.

¿Quiénes reciben la prima extralegal?

En general, la prima extralegal se otorga a trabajadores con contratos fijos, aunque en algunos casos también puede ser recibida por trabajadores temporales o con contratos a término definido.

Por otro lado, la fecha de pago de la prima extralegal no está definida por ley y puede variar según lo acordado entre las partes. Sin embargo, es común que se pague junto con la prima de servicios, en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre.