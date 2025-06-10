Aurora lanza “Potencia Plateada”, un programa pionero para transformar el envejecimiento en ventaja empresarial

Con líderes empresariales de toda la región, la iniciativa propone una nueva visión sobre la longevidad: no como un reto, sino como una oportunidad de innovación, crecimiento y sostenibilidad empresarial.

América Latina frente a una transformación demográfica sin precedentes

En menos de 25 años, América Latina tendrá más personas mayores que adolescentes, según proyecciones demográficas. Este cambio impactará profundamente en el consumo, el mercado laboral, la innovación y la competitividad empresarial. Sin embargo, muchas organizaciones aún no se preparan para enfrentar y aprovechar esta nueva realidad.

La mayoría de las empresas aún le dan la espalda a esta transformación

Explicó Yusleidi Serje, cofundadora de Aurora.

Potencia Plateada nace como respuesta: más que un curso, es un movimiento para que la región se prepare y lidere esta transición.

Programa ejecutivo “Potencia Plateada” de Aurora impulsa la Economía Plateada en América Latina

Potencia Plateada: formación ejecutiva para un liderazgo intergeneracional

El programa Potencia Plateada está dirigido a CEOs, vicepresidentes y líderes de áreas estratégicas como Talento Humano, Sostenibilidad, Innovación y Marketing. Su objetivo es brindar herramientas prácticas para diseñar políticas, productos y servicios inclusivos que respondan a una sociedad más longeva y diversa en edad.

Además de la certificación AURORA, los participantes accederán a una comunidad regional de práctica que promueve el intercambio de experiencias, proyectos y buenas prácticas entre distintos países y sectores.

Un movimiento regional hacia la “Economía Plateada”

Durante el Silver Summit 2025, Aurora presentó también el Manifiesto del Movimiento Potencia Plateada, un documento que convoca a las empresas de América Latina a actuar ante la transformación demográfica.

Esto no se trata de dejar atrás a los jóvenes, se trata de sumar generaciones, integrar saberes y construir un futuro compartido.

Expresó Estefanía Grajales, cofundadora de Aurora

El movimiento busca posicionar a la región como una “potencia plateada global”, capaz de generar crecimiento económico y bienestar social a partir del valor de la experiencia y la longevidad.

Silver Summit 2025: líderes empresariales unidos por la longevidad

Celebrado en Bogotá, el Silver Summit 2025 reunió a más de 250 líderes empresariales de sectores como banca, seguros, retail, salud, tecnología y gobierno. El evento se consolidó como el principal encuentro de América Latina sobre Economía Plateada, trabajo intergeneracional y longevidad como ventaja competitiva.

Con tres ejes temáticos datos y contexto, talento y trabajo, y negocios y mercado silver, el encuentro promovió una visión estratégica sobre el futuro del trabajo y el consumo en una sociedad que envejece.

La longevidad como oportunidad de crecimiento

El envejecimiento no es una amenaza , sino una oportunidad de liderazgo. Con “Potencia Plateada”, las empresas latinoamericanas pueden anticiparse a los cambios demográficos y convertirse en referentes de innovación social y competitividad global.

El futuro no espera. Las empresas que entiendan esta transformación hoy serán las que lideren sus industrias mañana.

Concluyó Estefanía Grajales, cofundadora de Aurora.