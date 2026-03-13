Dollarcity busca colombianos para trabajar en estos puestos: salarios de hasta 4 millones de pesos

Dollarcity, una de las cadenas que se ha convertido en un fenómeno del retail en Colombia por sus precios accesibles y variedad de productos, ha lanzado una ambiciosa convocatoria laboral en el país.

Con el objetivo de fortalecer su operación logística y administrativa, la compañía busca cubrir decenas de puestos en diversas ciudades, ofreciendo condiciones competitivas que incluyen contratos a término indefinido y salarios que pueden alcanzar los $4 millones de pesos, dependiendo del cargo y la experiencia.

Desde su llegada a Colombia, Dollarcity ha mantenido un ritmo de expansión acelerado, superando las 600 tiendas en todo el territorio nacional. Este crecimiento ha generado una demanda constante de personal.

A diferencia de otras empresas del sector que optan por contratos temporales o por obra, Dollarcity destaca por ofrecer contratación directa, lo que brinda a los trabajadores seguridad social integral y beneficios de ley desde el primer día.

Las vacantes están distribuidas principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y municipios aledaños. La oferta es inclusiva, abarcando desde perfiles operativos sin mayor experiencia hasta cargos de liderazgo para profesionales con trayectoria.

Estas son las vacantes que ofrece Dollarcity

La compañía ha segmentado sus necesidades en tres áreas clave:

Cargos Gerenciales y de Subgerencia: Para estos roles, Dollarcity busca profesionales en administración de empresas o áreas afines con experiencia en manejo de personal y presupuestos. Los salarios en este nivel oscilan entre los $3.000.000 y los $4.000.000, más bonificaciones por cumplimiento de metas.

Coordinadores de Equipo: Este perfil intermedio es vital para la operación diaria. El salario promedio se sitúa alrededor de los $2.100.000, enfocado en personas con habilidades de liderazgo y atención al detalle.

Auxiliares de Tienda y Logística: Son la base de la operación. Se encargan de la atención al cliente, el surtido de estanterías y el manejo de caja. Los sueldos para estos cargos inician en aproximadamente $1.600.000, sumando los recargos legales correspondientes por turnos rotativos.

Dollarcity ha enfatizado que todos sus procesos de selección son gratuitos. Los interesados pueden aplicar a través de los canales oficiales: