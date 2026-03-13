Importante CAÍDA en el precio del dólar hoy viernes 13 de marzo de 2026: así se cotizó en Colombia

El precio del dólar en Colombia reportó un precio de apertura de 3.668,5 pesos en la mañana de este 13 de marzo de 2026.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.700,46 pesos. De esa manera, subió 12.59 pesos respecto al día anterior.

En medio de ese panorama, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares está siendo de 3.650 pesos, mientras que para que los vendan ronda los 3.770 pesos.

Sin embargo, las tarifas que se han encontrado en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.690 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de marzo de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del viernes de la semana pasada (6 de marzo de 2026), tuvo un descenso de 67.48 pesos, que equivalen al 1.79%.

Asimismo, en comparación con la TRM de hace un año (13 de marzo de 2025), decreció 409.62 pesos, que representan un 9.97%.

Por otra parte, respecto a la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el descenso fue de 56.62 pesos.

Y, haciendo el balance con la TRM de hace un mes (13 de febrero de 2026), hubo un aumento de 34.68 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado

En la presente semana, la Tasa Representativa del Mercado solo estuvo por debajo de los 3.700 pesos en una ocasión.

Los cambios exactos han sido los siguientes: