Programa Finanzas con Orgullo promueve inclusión financiera en Colombia

La iniciativa busca fortalecer la inclusión financiera y empresarial mediante capacitaciones en ahorro, inversión, marketing digital y finanzas sostenibles, reduciendo brechas sociales y promoviendo la diversidad en el ecosistema económico colombiano.

Inclusión financiera con propósito social

Con el objetivo de generar oportunidades para poblaciones históricamente excluidas del sistema financiero, Itaú Colombia y la Universidad EAN presentaron el programa Finanzas con Orgullo, una apuesta conjunta que integra educación, emprendimiento y sostenibilidad.

Entre octubre de 2025 y mayo de 2026, más de 600 personas, entre mujeres emprendedoras, estudiantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+, participarán en tres ciclos formativos diseñados para mejorar sus capacidades financieras y empresariales.

Cristián Peñafiel, vicepresidente de Gestión Humana de Itaú Colombia, destacó que la diversidad “es un eje transversal de nuestra estrategia de sostenibilidad y negocio. Con iniciativas como esta buscamos generar impactos positivos a nivel social, ambiental y de gobierno corporativo”.

Tres ciclos de formación para transformar vidas

El programa se estructura en tres etapas que combinan teoría y práctica:

Formación inicial: Introducción al análisis macroeconómico para PYMES, ahorro, inversión y gestión presupuestal.

Desarrollo académico: Módulos sobre empoderamiento femenino, marketing digital, expansión empresarial y finanzas sostenibles.

Ciclo práctico: Talleres enfocados en ciberseguridad, beneficios de cuentas bancarias y productos transaccionales para negocios.

Las sesiones estarán dirigidas por especialistas de Itaú y docentes de la Universidad EAN con amplia experiencia en finanzas y emprendimiento sostenible.

Compromiso con la equidad y la sostenibilidad

Paola Franco, gerente de Impacta – Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN, aseguró que el trabajo con comunidades diversas

materializa nuestras políticas de inclusión, sostenibilidad y fomento al emprendimiento, generando impacto real desde la academia.

Ambas instituciones coinciden en que la educación financiera es clave para reducir las brechas sociales y fomentar el empoderamiento económico. Este enfoque refuerza el compromiso de Itaú y la EAN con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la construcción de un entorno más equitativo e inclusivo.

Itaú y EAN: aliados por la diversidad y la innovación

Itaú, el banco privado más grande de América Latina, ha consolidado su presencia en Colombia apostando por la innovación, la sostenibilidad y la diversidad. Su marca fue reconocida por Brand Finance Global 500 (2025) como la más valiosa del sector financiero latinoamericano.

Por su parte, la Universidad EAN, acreditada en alta calidad, mantiene un liderazgo en sostenibilidad y emprendimiento responsable. Su Política de Diversidades e Inclusión, junto con la certificación Friendly Biz, refleja su compromiso con entornos académicos libres de discriminación y promotores del talento diverso.