Avianca advierte sobre posibles afectaciones en servicios migratorios en Colombia

La aerolínea Avianca expresó nuevamente su preocupación ante la posible interrupción de los servicios de migración en los principales aeropuertos del país, derivada de las acciones anunciadas por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO).

RELACIONADO Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en Colombia por presunto turismo con fines de explotación sexual

La compañía alertó que esta situación podría impactar directamente la operación en el Aeropuerto El Dorado y en otras terminales con vuelos internacionales.

¿Cuál es el plan de protección para los viajeros?

Con el fin de mitigar los efectos de esta coyuntura, Avianca activó un plan de protección para los pasajeros con vuelos en conexión —tanto internacional-doméstico como doméstico-internacional— programados en los próximos días. Entre las medidas adoptadas se encuentran:

Flexibilidad en conexiones: posibilidad de modificar vuelos para ampliar el tiempo de conexión, sujeto a disponibilidad.

Cambio de itinerario: opción de reprogramar la fecha de viaje sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, para volar hasta 15 días después de la fecha original, también sujeto a disponibilidad.

Los cambios podrán gestionarse a través del Contact Center, oficinas de venta y directamente en los aeropuertos.

Llamado al diálogo

La aerolínea reiteró su llamado a las partes involucradas para que encuentren soluciones que garanticen la prestación ininterrumpida del servicio migratorio.

Asimismo, aseguró que continuará monitoreando de cerca la evolución de esta situación, ajena a su control, y que seguirá adoptando las acciones necesarias para proteger los planes de viaje de sus clientes.

En palabras del comunicado: “Avianca vuelve a hacer un llamado para que las partes involucradas busquen soluciones que aseguren la prestación ininterrumpida de este servicio”.