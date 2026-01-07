¿Cómo proteger su marca de la falsificación en Colombia?

Ante el auge de eventos globales como el Mundial 2026, blindar la propiedad intelectual resulta vital. Conozca los tres pilares fundamentales que los expertos recomiendan para proteger su negocio y evitar que la competencia ilegal robe su trabajo.

El peligro de la falsificación de marcas en la era digital

El desarrollo de una marca requiere consistencia e importantes niveles de inversión. Sin embargo, a medida que una empresa o producto gana posicionamiento en el mercado, se incrementa notablemente el riesgo de que terceros busquen aprovecharse de ese valor económico de forma ilícita. Esta problemática se ha agudizado con el crecimiento acelerado del comercio electrónico y los diferentes marketplaces, plataformas que han facilitado la distribución de artículos piratas a nivel masivo.

Un claro ejemplo de este fenómeno se observa con eventos de gran magnitud, como la Copa Mundial de Fútbol 2026. La alta demanda de indumentaria deportiva provoca que aumente la circulación de camisetas falsas, las cuales copian escudos, diseños gráficos y otros elementos que se encuentran protegidos legalmente. Esto termina perjudicando tanto a los creadores originales como a los propios consumidores que compran estos artículos engañados. De acuerdo con Baker McKenzie Colombia, este desafío hace que proteger marcas y diseños desde el inicio sea estratégico para industrias como la moda, los licores, las autopartes, la indumentaria deportiva y los bienes de consumo masivo.

Registrar los derechos: el primer paso legal

Existe la falsa creencia de que la protección de la propiedad intelectual es un asunto exclusivo de las grandes corporaciones. Bibiana Cala, Socia de Derecho Penal Corporativo de Baker McKenzie Colombia, advierte que cualquier emprendimiento que busque un lugar en el mercado debe enfrentar el reto de la competencia ilegal. Esta competencia desleal se lucra del esfuerzo ajeno sin asumir ningún tipo de inversión o riesgo.

Para mitigar este riesgo, la firma legal (que cuenta con presencia en más de 70 oficinas a nivel mundial) identifica un primer pilar fundamental:

Registro oficial: Es imperativo registrar la marca, diseño industrial o lema comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Es imperativo registrar la marca, diseño industrial o lema comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Acreditación de titularidad: Este registro formal permite defender de manera efectiva la exclusividad de los activos frente a reproducciones no autorizadas.

Este registro formal permite defender de manera efectiva la exclusividad de los activos frente a reproducciones no autorizadas. Acción preventiva: El trámite puede gestionarse incluso antes de lanzar comercialmente la marca, evitando así dejar el activo desprotegido durante etapas de crecimiento clave.

Alianzas estratégicas para combatir la competencia ilegal

El segundo pilar para una estrategia de defensa sólida consiste en articular esfuerzos con las autoridades del país. Crear alianzas estratégicas con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mejora drásticamente la capacidad de reacción ante casos de plagio o falsificación.

La cooperación constante entre el sector privado y estas entidades públicas es una herramienta indispensable para identificar posibles riesgos. Además, estas alianzas facilitan el desarrollo de las investigaciones penales y ayudan a consolidar un ecosistema comercial mucho más seguro para todos los actores del mercado.

Acción y respuesta rápida ante las autoridades

El tercer pilar se enfoca en la capacidad de respuesta de las empresas. Cuando entidades como la Policía o la Fiscalía solicitan la colaboración del sector privado para ejecutar diligencias de allanamiento y registro contra redes de falsificación, la velocidad de respuesta de la empresa afectada es crucial. Atender estos llamados de forma ágil permite identificar e incautar la mercancía pirata con mayor facilidad, fortaleciendo la investigación penal.

Finalmente, la protección de la propiedad intelectual no solo resguarda la reputación y competitividad de una organización, sino que atrae capital. Un mercado predecible y blindado legalmente resulta mucho más atractivo para la inversión nacional y extranjera. Como concluye Bibiana Cala, es necesaria una coherencia ética por parte de los consumidores: cuestionar la corrupción mientras se compran productos falsificados es una gran contradicción, ya que la piratería patrocina redes ilegales.