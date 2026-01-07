CANAL RCN
Internacional

Familia del vigilante Hernán Gil sigue esperando su rescate en La Guaira tras más de 100 horas de operación

Su pareja relata que Hernán ingresó a cumplir su turno de 24 horas a las 8:00 a.m. del 24 de junio y no pudo salir tras el sismo.

Fotos: Noticias RCN y suministrada

Noticias RCN

julio 01 de 2026
05:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La angustia se prolonga para la familia de Hernán, un vigilante de 43 años que permanece atrapado bajo los escombros desde hace una semana en el sector del centro comercial Playa Grande.

Siguen intentado rescatar a un vigilante que lleva una semana bajo los escombros: ¿cómo ha sobrevivido?
RELACIONADO

Siguen intentado rescatar a un vigilante que lleva una semana bajo los escombros: ¿cómo ha sobrevivido?

Aunque inicialmente se esperaba que el rescate pudiera concretarse durante la madrugada, los equipos internacionales debieron replantear por completo la estrategia debido a la complejidad del lugar.

Su pareja relata que Hernán ingresó a cumplir su turno de 24 horas a las 8:00 a.m. del 24 de junio y no pudo salir tras el sismo. El hombre se encontraba en el sótano, vigilando el ingreso de vehículos, y habría buscado refugio bajo un escritorio.

Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?
RELACIONADO

Nueva alerta por sismo sacude a Venezuela: ¿qué revela el último reporte?

“La estructura de cemento le salvó la vida”, asegura, mientras espera noticias junto a su hijo, quien padece síndrome de West y autismo, en una vivienda humilde de la parroquia Catia La Mar.

Estrategia internacional en terreno complejo

Las labores de rescate se concentran en Playa Grande, donde trabajan equipos especializados de varios países. Ricardo Arias, jefe de prensa de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la estrategia inicial no dio los resultados esperados, lo que obligó a replantear la operación: “No tuvimos el resultado que queríamos y ante esto se está trabajando una nueva estrategia que todavía está en construcción”, señaló.

¿Por qué los equipos de rescate internacionales empezarán a dejar Venezuela y qué pasará ahora?
RELACIONADO

¿Por qué los equipos de rescate internacionales empezarán a dejar Venezuela y qué pasará ahora?

El vocero subrayó que, pese a las dificultades, los rescatistas mantienen el compromiso de sacar con vida al vigilante.

La espera de una familia vulnerable

La familia de Hernán enfrenta la incertidumbre con esperanza. Su pareja recuerda los viajes diarios en bus que él hacía para llegar al trabajo y cumplir con disciplina sus turnos de 24 horas. Ahora, la rutina se ha transformado en una vigilia permanente, marcada por la fragilidad de su hijo y la precariedad económica.

Mientras los equipos internacionales continúan las maniobras, la familia aguarda que la nueva estrategia permita liberar al hombre que, según los rescatistas, aún mantiene posibilidades de sobrevivir.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

“Toda mi familia está atrapada, pero Dios me dijo tenemos que ayudar a los demás”: venezolano sobreviviente

Ecuador

Washington designa como organización terrorista a grupo criminal ecuatoriano

Venezuela

¿Por qué el cielo se tiñó de rojo en Venezuela? Expertos explican el fenómeno

Otras Noticias

Consejo de Estado

Consejo de Estado suspende provisionalmente resolución que autorizó mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia

La decisión adopta una medida cautelar al considerar, de manera preliminar, que podría contradecir lo establecido por la ley.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Estados Unidos vs. Bosnia: siga en directo la décima llave de los dieciseisavos del Mundial

Siga EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Bosnia por los dieciseisavos del Mundial 2026. Conozca la previa, las figuras y todos los detalles del duelo.

Monserrate

Convocan a masiva subida a Monserrate para pedir por la Selección Colombia contra Ghana

Dólar

Histórica caída del dólar en Colombia: cerró este 1 de julio en su nivel más bajo desde 2020

Contenido Patrocinado

¿Por qué el arroz es el carbohidrato estrella para mejorar el rendimiento físico?