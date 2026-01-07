Familia del vigilante Hernán Gil sigue esperando su rescate en La Guaira tras más de 100 horas de operación

La angustia se prolonga para la familia de Hernán, un vigilante de 43 años que permanece atrapado bajo los escombros desde hace una semana en el sector del centro comercial Playa Grande.

Aunque inicialmente se esperaba que el rescate pudiera concretarse durante la madrugada, los equipos internacionales debieron replantear por completo la estrategia debido a la complejidad del lugar.

Su pareja relata que Hernán ingresó a cumplir su turno de 24 horas a las 8:00 a.m. del 24 de junio y no pudo salir tras el sismo. El hombre se encontraba en el sótano, vigilando el ingreso de vehículos, y habría buscado refugio bajo un escritorio.

“La estructura de cemento le salvó la vida”, asegura, mientras espera noticias junto a su hijo, quien padece síndrome de West y autismo, en una vivienda humilde de la parroquia Catia La Mar.

Estrategia internacional en terreno complejo

Las labores de rescate se concentran en Playa Grande, donde trabajan equipos especializados de varios países. Ricardo Arias, jefe de prensa de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la estrategia inicial no dio los resultados esperados, lo que obligó a replantear la operación: “No tuvimos el resultado que queríamos y ante esto se está trabajando una nueva estrategia que todavía está en construcción”, señaló.

El vocero subrayó que, pese a las dificultades, los rescatistas mantienen el compromiso de sacar con vida al vigilante.

La espera de una familia vulnerable

La familia de Hernán enfrenta la incertidumbre con esperanza. Su pareja recuerda los viajes diarios en bus que él hacía para llegar al trabajo y cumplir con disciplina sus turnos de 24 horas. Ahora, la rutina se ha transformado en una vigilia permanente, marcada por la fragilidad de su hijo y la precariedad económica.

Mientras los equipos internacionales continúan las maniobras, la familia aguarda que la nueva estrategia permita liberar al hombre que, según los rescatistas, aún mantiene posibilidades de sobrevivir.