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Histórica caída del dólar en Colombia: cerró este 1 de julio en su nivel más bajo desde 2020

El dólar en Colombia registró una histórica caída este 1 de julio de 2026 y alcanzó su nivel más bajo desde 2020. Conozca qué hay detrás del descenso.

Histórica caída del dólar en Colombia: cerró este 1 de julio en su nivel más bajo desde 2020
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
03:20 p. m.
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El precio del dólar en Colombiaregistró una jornada histórica este miércoles 1 de julio de 2026 al cerrar con un promedio de $3.404,29, una caída de $36,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.440,83.

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Con este comportamiento, la divisa volvió a niveles que no se observaban desde febrero de 2020.

Durante la sesión cambiaria se realizaron 1.964 transacciones, por un monto cercano a US$1.340 millones. Además, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.368,60 y un máximo de $3.432,32, reflejando una tendencia bajista que marcó el comportamiento del mercado durante todo el día.

¿Qué significa esta caída del dólar para Colombia?

La fuerte disminución del dólar representa una noticia positiva para sectores que dependen de las importaciones, ya que reduce los costos de productos y materias primas compradas en el exterior.

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También puede aliviar las presiones sobre algunos precios internos y beneficiar a quienes tienen deudas o compromisos en moneda extranjera.

Sin embargo, un dólar más barato también plantea retos para los exportadores, quienes reciben menos pesos colombianos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales, lo que puede afectar la rentabilidad de algunos negocios.

Así se comportó la TRM este 1 de julio de 2026

La TRM oficial para este miércoles fue de $3.440,83, lo que representó una disminución de $2,76 frente al día anterior, equivalente a una variación de -0,08 %.

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Al comparar la cotización con otros periodos, el comportamiento sigue mostrando una tendencia descendente. Frente al mismo día del año pasado, el dólar cayó 15,45 %, es decir, $628,84. En comparación con el inicio de 2026, la divisa acumula una reducción de 8,42 %, mientras que frente al mismo día del mes anterior retrocedió 6,45 %.

Con este cierre, el mercado cambiario colombiano completa una jornada que quedará marcada por el regreso del dólar a valores que no se registraban desde hace más de seis años, consolidando una de las caídas más importantes del último tiempo.

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