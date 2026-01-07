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🔴EN VIVO🔴Estados Unidos vs. Bosnia: siga en directo la décima llave de los dieciseisavos del Mundial

Siga EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Bosnia por los dieciseisavos del Mundial 2026. Conozca la previa, las figuras y todos los detalles del duelo.

Noticias RCN

julio 01 de 2026
05:16 p. m.
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Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este miércoles en una de las llaves más atractivas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El partido se disputa en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, y definirá al rival del ganador entre Bélgica y Senegal en los octavos de final.

El equipo estadounidense llega con el respaldo de su gente y con la ilusión de seguir avanzando en una Copa del Mundo en la que es uno de los países anfitriones. La gran expectativa está puesta en Christian Pulisic, la principal figura del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Christian Pulisic, la gran carta de Estados Unidos

Pulisic, conocido por la prensa como "Capitán América", llega a este partido con el deseo de dejar atrás las molestias físicas que sufrió durante la fase de grupos. En el debut ante Paraguay fue decisivo durante el primer tiempo, participó en el primer gol y asistió a Folarin Balogun, pero tuvo que salir por un golpe en el gemelo izquierdo.

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Tras perderse el duelo ante Australia, el jugador del AC Milan volvió a sumar minutos frente a Turquía y ahora apunta a ser protagonista en el partido más importante de Estados Unidos en lo que va del torneo.

A sus 27 años, Pulisic es el referente de una generación que ilusiona al fútbol estadounidense. Su experiencia en clubes como Borussia Dortmund, Chelsea y AC Milan lo convierten en una pieza clave para romper la defensa bosnia.

Bosnia, un rival físico y peligroso

Bosnia-Herzegovina llega como un equipo incómodo, fuerte y competitivo. Tim Ream, capitán de Estados Unidos, advirtió que será un rival "fuerte y física, que no está aquí por casualidad".

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"Habrá que hacer circular el balón rápidamente, intentar desequilibrarlos", afirmó el defensor en rueda de prensa.

El duelo también tendrá un condimento especial por la presencia de Esmir Bajraktarevic, extremo nacido en Wisconsin que jugó en selecciones juveniles de Estados Unidos antes de elegir representar a Bosnia.

En un partido de eliminación directa, no hay margen para el error: si persiste el empate tras los 90 minutos, habrá tiempo extra y, de ser necesario, definición por penales.

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