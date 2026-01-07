Vassar 2026 evoluciona: de feria a gran festival de creadores

Del 1 al 5 de julio, Vassar 2026 se transforma en el Festival de Creadores, ofreciendo a los asistentes mucho más que compras: música en vivo, talleres gratuitos, gastronomía y hasta transmisión del Mundial. Descubra por qué esta décima edición en el Parque El Country será imperdible.

¿Qué trae de nuevo el Vassar Festival de Creadores 2026?

Bogotá vuelve a ser el epicentro del talento nacional. Tras nueve exitosas ediciones que convocaron a cerca de 380.000 asistentes, el evento da un salto histórico. Ya no se trata solo de una vitrina de compras, sino de una experiencia cultural inmersiva. En esta esperada décima edición, la organización proyecta recibir a más de 45.000 personas.

Los visitantes podrán recorrer la nueva 'Plaza Vassar', un espacio al aire libre que fusiona gastronomía, compras y entretenimiento. Además, el evento destaca las historias y procesos detrás de más de 300 emprendimientos. Habrá propuestas únicas como la participación de artesanos de Cundinamarca creando productos en vivo, marcas destacadas del Bronx Distrito Creativo, una exigente curaduría de moda sostenible por parte de Inexmoda y una tienda concepto que reunirá a talentosos artistas y galerías colombianas.

Conciertos, música en vivo y artistas confirmados en Vassar

El componente de entretenimiento será uno de los grandes atractivos para retener al público. El escenario de Coke Studio vibrará con las presentaciones de reconocidos talentos nacionales como Mauricio & PalodeAgua, Los Tupamaros y Arevalo.

La cuota de nuevas voces estará a cargo de Polo & Teban y María José Mendoza, flamantes ganadores de la iniciativa 'Sonidos Vassar'. La gran inauguración, programada para este miércoles a las 6:00 p.m., contará con el show estelar de Emyl Rusev, un artista internacional con un éxito inspirado en Colombia, prometiendo un arranque por todo lo alto.

Partidos del Mundial, talleres gratuitos y zonas familiares

Para los apasionados del fútbol que no quieren perderse ni un detalle de la fiebre mundialista, el festival instalará una enorme pantalla patrocinada por Michelob Ultra. Este espacio contará con un vibrante Beer Garden temático, zonas para el intercambio de láminas, exhibición de camisetas históricas y múltiples experiencias interactivas.

Por otro lado, quienes busquen aprender algo nuevo podrán disfrutar de talleres gratuitos liderados por Momenta. Las dinámicas van desde clases de pizza napolitana, sushi y pasta fresca, hasta exclusivas catas de café, cerveza y ron. También se incluirán sesiones de yoga, pilates y pintura. El evento mantiene con orgullo su formato pet friendly e integra a 'El Petit', una zona lúdica exclusiva con manualidades y creatividad para los más pequeños.

Fechas, horarios y precios de las boletas para Vassar 2026

Agéndese del 1 al 5 de julio para disfrutar de este renovado parche en Bogotá. El evento abrirá sus puertas en el Parque El Country con horarios pensados para la comodidad de todos los asistentes:

Miércoles: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Jueves y viernes: 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingo: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Colombia. Los precios resultan muy atractivos: las boletas por día entre semana inician desde los $16.000, mientras que para el fin de semana están disponibles desde $20.000. También se ofrecen combos familiares de cuatro boletas con descuentos especiales y un 'Pasaporte Vassar' ideal para quienes desean ingresar durante los cinco días del evento.